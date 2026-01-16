'Horner lokte ruim 200 Mercedes-medewerkers naar Red Bull Powertrains'
'Horner lokte ruim 200 Mercedes-medewerkers naar Red Bull Powertrains'
Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner heeft volgens De Limburger in de afgelopen jaren maar liefst 212 medewerkers van Mercedes weten los te weken en onder te brengen bij Red Bull Powertrains, de motorafdeling van het Oostenrijkse team. De Duitsers waren daar niet blij mee, omdat personeel koos voor de ‘aartsvijand’.
Nadat Honda in 2020 bekendmaakte dat het zich zou gaan richten op elektrificatie en daarmee zou stoppen in de Formule 1, besloot Red Bull Racing een eigen motorafdeling op te richten. Diverse knappe koppen van Honda werden binnengehaald, maar ook bij het destijds nog dominante Mercedes werden medewerkers weggekaapt. Dat kon rekenen op de woede van de Zilverpijlen, die teamleden de overstap zagen maken.
Mercedes-personeel maakt overstap naar Red Bull
Ben Hodgkinson was bij Mercedes medeverantwoordelijk voor de powerunit van 2014, die een klasse sneller was dan de rest, maar staat inmiddels bij Red Bull op de loonlijst. In 2024 werkten zo’n 550 monteurs en engineers bij Red Bull Powertrains, van wie er 212 eerder bij Mercedes werkzaam waren.
De inmiddels vertrokken Helmut Marko lag de afgelopen jaren niet meer op één lijn met voormalig teambaas Horner, maar de Oostenrijker deelde wel complimenten uit voor het wervingsbeleid van de motorafdeling. “Het is ongelofelijk indrukwekkend wat hij [Horner red.] in zo’n korte tijd heeft bereikt en hij past precies bij de Red Bull-mentaliteit. Als we iets doen, doen we het goed. Hij heeft alle goede mensen bij Mercedes weggehaald, onder meer Hodgkinson. Daar krijgt Horner terecht de credits voor”, zo liet Marko onlangs weten.
