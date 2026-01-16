Daags nadat de vlag was gevallen in Abu Dhabi kwamen er geruchten op gang over een mogelijk vertrek van Gianpiero Lambiase. Max Verstappen reageerde bij Sky Sports F1 op die berichten, die uiteindelijk niet meer bleken te zijn dan geruchten.

Lambiase en Verstappen vormen al sinds het debuut van de Nederlander bij Red Bull Racing, tijdens de Grand Prix van Spanje in 2016, een hecht duo. Het tweetal klinkt op de boordradio soms zelfs vijandig tegenover elkaar, maar juist die samenwerking zorgt ervoor dat ze het beste in elkaar naar boven halen. Afgelopen seizoen was ‘GP’ vanwege zijn thuissituatie twee keer niet aanwezig bij een Grand Prix en tijdens de winterstop werden meerdere teams genoemd als mogelijke nieuwe bestemming.

Artikel gaat verder onder video

Interesse in 'GP'

Aston Martin zou onder leiding van Adrian Newey hebben geprobeerd om ‘GP’ binnen te hengelen. Newey zou zich op die manier kunnen focussen op het ontwerp van de auto, terwijl Lambiase de dagelijkse taken als teambaas op zich zou nemen. Ook Williams werd genoemd, waarbij teambaas James Vowles gesprekken zou hebben gevoerd met de race-engineer van Verstappen.

Verstappen haalt schouders op

De Nederlander zelf haalde bij het Britse medium zijn schouders op over de geruchten. Zo wist hij dat Lambiase helemaal niet zou vertrekken: “Hij zou altijd blijven.” Op de vraag of hij dacht dat Lambiase mogelijk aan het twijfelen was gebracht, was Verstappen eveneens glashelder: “Voor mij niet.”

Gerelateerd