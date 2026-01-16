Dakar 2026: Al Attiyah schrijft geschiedenis met Etappe 12-zege, Van den Brink maakt tijd goed

Op deze vrijdag werd de twaalfde en tevens één na laatste etappe van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië verreden. De deelnemers legden 718 kilometer af tussen Al-Hunakiyah en Yanbu, waarvan 310 kilometer de special stage was. Mitchel van den Brink maakte tijd goed op rivaal Vaidotas Žala bij de vrachtwagens, terwijl het nog lang niet gedaan is bij de motoren en de auto's.

Ricky Brabec heeft de leiding overgenomen bij de motoren, cruciaal voor de laatste proef. Hij won Etappe 12 met een voorsprong van bijna vier minuten op Luciano Benavides. Het verschil tussen de Honda en de KTM is nu drie minuten en twintig seconden. Brabecs ploegmaat Tosha Schareina werd derde, maar lijkt op 27 minuten achterstand geen kans meer te maken op de algemene zege. Kevin Benavides won bij de T3-buggy's (Challenger-klasse), terwijl Puck Klaassen op P4 de beste Nederlander was achter Benavides, Dania Akeel en David Zille. Pau Navarro leidt nog steeds met 25 minuten voorsprong op Yasir Seaidan. Bij de T4-buggy's (SSV-klasse) behoudt Brock Heger een leiding van meer dan een uur op Kyle Chaney, terwijl Jeremías Gonzalez Ferioli de etappezege pakte.

Artikel gaat verder onder video

Al Attiyah evenaart record, terwijl emotionele Roma geluk bij een ongeluk heeft

Nasser Al Attiyah schreef geschiedenis bij de auto's in Etappe 12. Hij won zijn vijftigste etappe en evenaarde de records van Stéphane Peterhansel en Ari Vatanen. De Dacia-coureur heeft zijn voorsprong in het klassement uitgebreid tot zestien minuten en twee seconden op Nani Roma. De laatstgenoemde maakte een emotionele proef mee, waar hij flink geluk bij een ongeluk had. De wielophanging rechtsvoor van de Ford brak vijftig meter voor de finish af en hij had geen benzine meer. Hij haalde wel de eindstreep van de special stage, maar je moet ook op tijd in het bivak verschijnen. Dat lukte nog maar nét, dankzij reserveonderdelen van zijn Ford-teamgenoten en een sleep van Century-coureur Laia Sanz. Roma brak in tranen uit, toen hij eenmaal in het bivak was aangekomen.

Mattias Ekström werd vierde op de proef achter Mitch Guthrie en Toby Price, en voor Eryk Goczał, Marek Goczał, Sébastien Loeb en Roma. De Zweed ligt derde in het klassement op 23 minuten achterstand, net als Loeb. Maar voor de laatste etappe zijn de ogen gericht op Al Attiyah en Roma. Ondertussen bij de Nederlanders waren Tim en Tom Coronel het snelst op P28 voor Roger Grouwels en Maik Willems.

🤜🤛 Ford mates backing Nani Roma after his right suspension broke just before the ASS. #Dakar2026 pic.twitter.com/zava25BC7B — DAKAR RALLY (@dakar) January 16, 2026

Van den Brink maakt tijd goed, maar Žala stevent af op uiteindelijke overwinning

Mitchel van den Brink pakte de snelste tijd bij de trucks in Etappe 12, ondanks een lekke band en een kapotte voorruit. Hij maakte zeven minuten goed op Vaidotas Žala, maar de Litouwer in een Iveco van Team De Rooy heeft nog altijd een voorsprong van een halfuur met nog één proef te gaan. Aleš Loprais kwam eventjes op zijn zijkant terecht, maar finishte nog als vijfde achter landgenoten Martin Soltys en Martin Macík. Loprais ligt nog steeds tweede in de tussenstand, 21 minuten achter Žala en negen minuten voor Van den Brink.

Kay Huzink lag vierde in de tussenstand, maar is vanwege uren tijdsverlies teruggezakt naar de zevende stek vanwege mechanische problemen. Hij kon ook geen assistentie krijgen van zijn oom Gert Huzink, want die stond eerder op de etappe al stil met een kapot stuurhuis. Martin van den Brink, Richard de Groot, Ben de Groot en Marnix Leeuw eindigden wel in de top tien.

Gerelateerd