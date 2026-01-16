Voor viervoudig wereldkampioen Max Verstappen is het seizoen vannacht afgetrapt met de lancering van de RB22. Fans kregen in Detroit de nieuwe livery te zien, maar de grootste vraag is natuurlijk hoe competitief de Red Bull–Ford-powerunit uiteindelijk zal zijn.

Vanaf dit seizoen is Ford partner van Red Bull, waar voorheen Honda samenwerkte aan de levering van de motoren. Red Bull Powertrains richt zich voornamelijk op de verbrandingsmotor, terwijl Ford grotendeels het elektrische gedeelte voor zijn rekening neemt. Daarbij neemt het Amerikaanse merk het op tegen gevestigde namen in de Formule 1, zoals Mercedes, Ferrari en Honda, maar ook tegen nieuwkomer Audi.

Red Bull Ford

In gesprek met Sky Sports F1 wordt Verstappen gevraagd of de RB22 mogelijk de auto zal zijn waarmee hij om de prijzen kan strijden. “Dat zal de tijd moeten uitwijzen. Dat weten we niet,” erkent de Nederlander. Wel is de toewijding binnen het team duidelijk zichtbaar: “Het enige wat ik wel weet, is dat iedereen alles geeft wat hij heeft.” Daarbij wordt er constant gewerkt aan verbeteringen, al erkent Verstappen dat het een flinke opgave wordt: “We proberen vooruit te komen en alles wat we hebben te maximaliseren, maar dat wordt niet makkelijk. Dat weten we.”

