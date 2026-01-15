Red Bull Racing blijft op social media hinten op nieuwe livery voor RB22
Vannacht staat het launchevenement van Red Bull Racing op het programma. Wie het spektakel wil volgen, zal wel even een wekker moeten zetten, want om 04:00 uur Nederlandse tijd is het evenement te zien. Toch lijken enkele fans de code al te hebben gekraakt en menen zij te weten hoe de livery van de RB22 eruit zal zien.
Het Oostenrijkse team heeft de afgelopen dagen diverse hints gegeven over een mogelijk nieuw kleurenschema op de wagens. Daarbij zou het team kunnen terugkeren naar de livery waarmee het in 2005 debuteerde. Die uitvoering leek meer op een blikje Red Bull, met onder meer grijze tinten op de wagen. Toch blijft het nog even afwachten, totdat vannacht de daadwerkelijke livery aan de buitenwereld wordt gepresenteerd.
Nieuwe livery voor RB22 van Max Verstappen?
Vanochtend wakkerde Red Bull de geruchtenstroom rond een mogelijke nieuwe livery verder aan. In een post op X werd het aftellen naar het launchevenement ingezet, waarin ook een klein gedeelte van de voorvleugel te zien is. Of dit daadwerkelijk het nieuwe kleurenschema wordt, moet nog blijken, maar enkele fans weten het zeker.
