De inmiddels gepensioneerde Helmut Marko wrijft in zijn handen als hij naar het 2026-seizoen kijkt. In een gesprek met ORF legt de voormalig adviseur van Red Bull Racing zijn kijk op het nieuwe seizoen uit en verwacht hij dat Max Verstappen ook in 2026 niet zijn vijfde kampioenschap zal binnenslepen.

De koningsklasse gaat in 2026 een nieuw tijdperk in met nieuwe wagens en nieuwe motoren. Het 2025-seizoen werd juist geprezen vanwege de onderlinge verschillen, die nog nooit zo klein waren. Komend jaar wordt dat echter niet meer verwacht, en de teams met een Mercedes-krachtbron worden als favorieten beschouwd. Ook Marko sluit zich bij dat sentiment aan.

Gaten tussen de teams in 2026

De Oostenrijker verwacht weer verschillen tussen de teams in 2026: "Vorig jaar lag het veld dichter bij elkaar dan ooit. Ik denk dat het nu veel meer uiteen zal lopen. Ik vrees dat de verschillen drastisch zullen toenemen. Je moet bedenken: we hebben de verbrandingsmotor, we hebben de accu, en daarnaast de software voor de energietoediening. Dat zijn een aantal factoren, samen met de CO2-vrije brandstof. Ik hoop niet dat de verschillen zo groot worden als in 2014, toen Mercedes er helemaal vandoor reed."

Marko wikt en weegt over 2026-kampioen

Ook de nieuwe wereldkampioen zit volgens Marko bij één van de Mercedes-teams: "Ik vrees dat het iemand zal zijn die de Mercedes-motor gebruikt. Het zou dus weer Lando Norris kunnen zijn. Ook Williams boekt aanzienlijke vooruitgang, zo hoort men. En als George Russell aan de top wil staan, moet hij dat nu omzetten en voor het wereldkampioenschap strijden."