Hoewel de FIA het gevonden slimmigheidje van Mercedes tijdens een spoedvergadering op 22 januari zal bespreken, stelt Autoracer dat de bijeenkomst waarschijnlijk een verspilde moeite is. De autobond kan namelijk alleen ingrijpen als er iets onreglementairs wordt vastgesteld, wat tot op heden niet het geval is.

De afgelopen weken ging het veelvuldig over het foefje dat Mercedes heeft gevonden in de compressieverhouding van de nieuwe power unit. Belangrijk daarbij is dat het Duitse team naar verluidt wél de controles van de FIA zal doorstaan, waarbij de gestelde verhouding op 16:1 moet liggen. Op de baan kan dit echter variëren en mogelijk tijdelijk de 18:1 bereiken, waardoor er meer vermogen beschikbaar is. Pas zodra de FIA deze verhouding officieel vaststelt, kan er ingegrepen worden.

Mercedes moet eerst in de fout gaan, daarna kan FIA ingrijpen

Het medium stelt dat, als er maatregelen komen om de loophole te dichten, dit op z’n vroegst na de zomerstop geïntroduceerd zou kunnen worden. De daaropvolgende datum zou dan het begin van het nieuwe seizoen in 2027 kunnen zijn. De ontwikkeling van de power units is niet alleen kostbaar, maar ook tijdrovend. Daarnaast moet de Mercedes-power unit eerst illegaal worden verklaard tijdens een Grand Prix-weekend en niet door de controles komen, wat vooralsnog niet het geval lijkt.

ADUO-programma biedt geen directe oplossing voor rivalen

Toch kunnen de overige teams proberen het prestatieverschil goed te maken via het ‘Additional Development and Upgrade Opportunities’-programma. Motorleveranciers die achterlopen, kunnen daardoor extra ontwikkelen. De FIA voert na elke zes races een prestatiecontrole uit. Als het verschil tussen de beste motor en een concurrent groter is dan 2 procent, kan één update worden toegestaan. Is het verschil groter dan 4 procent, dan kunnen zelfs twee updates worden toegelaten.

Foefje onder de knie krijgen

Desalniettemin moet de concurrentie de techniek onder de knie krijgen om dit te kunnen kopiëren. Red Bull Racing zou namelijk door een voormalig medewerker van Mercedes, die nu in dienst is van de Oostenrijkers, op de hoogte zijn gesteld van de techniek. Diverse berichten wijzen echter op dat Red Bull geen gebruik zal maken van het voordeel, wat de moeilijkheid ervan onderstreept.

Vooralsnog lijken dus vier teams van het voordeel te kunnen profiteren. Mercedes als fabrieksteam haalt het meeste profijt eruit. McLaren, Williams en Alpine, als klantenteams van de Zilverpijlen, hebben de techniek eveneens tot hun beschikking.

