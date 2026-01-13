Het is nog even wachten tot we deze week de eerste officiële liveries voor 2026 gaan zien bij de teams, die de komende weken allemaal onthuld worden. Het team van Cadillac heeft echter alvast één livery aan de wereld getoond: het gaat om de speciale shakedownlivery die in Barcelona gebruikt gaat worden.

Vanaf 2026 staat er natuurlijk een hoop te veranderen in de wereld van de Formule 1. De motorreglementen én een deel van de aerodynamica zijn flink op de schop gegaan, waardoor het natuurlijk afwachten geblazen wordt welke teams er in 2026 mee gaan doen om de prijzen. Ook is het interessant om te zien welke fabrikanten een betrouwbare motor leveren en wie er problemen gaan hebben met de krachtbron. Bovendien gaan we dit seizoen niet met tien, maar met elf teams op de grid starten. De intrede van Cadillac brengt het totaal aan auto's op 22 stuks.

Eerste livery is bekend

Hoewel we nog even moeten wachten op het zien van de eerste raceliveries van dit jaar, kon het Amerikaanse team zich niet inhouden en hebben zij alvast de eerste livery van dit jaar getoond aan de buitenwereld. Het gaat daarbij echter niet om de racelivery die tijdens het seizoen gebruikt zal gaan worden. Cadillac heeft namelijk beeldmateriaal van de speciale 'Barcelona shakedown livery' online gegooid. "Een shakedown-livery is een tijdelijk ontwerp dat wordt gebruikt tijdens de ontwikkeling van een auto. Het is bedoeld om te leren, niet voor de officiële presentatie. Het helpt het team om inzicht te krijgen in aerodynamica, prestaties en integratie voordat het ontwerp definitief wordt vastgesteld", zo licht men toe.

This is our Barcelona Shakedown livery. Here's what that means: pic.twitter.com/pkXBFvd0hy — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 13, 2026

