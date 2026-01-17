Volgens Mark Rushbrook, directeur van Ford Racing, is het onrealistisch om direct succes te verwachten van de nieuwe combinatie Red Bull Ford. De doelstellingen liggen uiteraard bij het winnen van kampioenschappen met Max Verstappen, maar in gesprek met Marca is de topman realistisch over de kansen.

De combinatie Red Bull Ford staat vanaf 2026 op de startgrid. Beide partijen werken samen aan een powerunit waarmee het Oostenrijkse team naar kampioenschapsgoud kan grijpen, maar of dat direct lukt, moet nog blijken. Ford bouwt al jarenlang motoren, terwijl Red Bull Powertrains in dat opzicht nog relatief nieuw is.

Direct succesvol zijn, ziet Rushbrook niet gebeuren

Hoewel er de afgelopen weken positieve signalen te horen waren, benadrukt Rushbrook dat de verwachtingen niet te hoog moeten worden. “Dat [zeges pakken] is onze ambitie, maar we weten hoe moeilijk de uitdaging is, vooral omdat het motorprogramma van Red Bull vanaf nul begint. Het is moeilijk voor te stellen dat we meteen succesvol zijn, maar… misschien gebeurt het”, legt Rushbrook uit. Daarbij geeft hij ook aan dat het een flinke kluif is geweest om het motorreglement te doorgronden. “We wisten dat het zo zou zijn… en dat is ook gebleken. We hebben gezien dat het ontwikkeltempo in de Formule 1 veel hoger ligt dan in welke andere discipline dan ook. Het is zonder twijfel een heel ander niveau.”

Hoewel Rushbrook realistisch blijft, zijn de ambities torenhoog: “We willen allemaal winnen en bij Ford willen we de beste coureur, zoals hij [Verstappen], het beste materiaal geven om te winnen: de beste auto en de beste motor.”

