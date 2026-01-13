Voormalig Formule 1-coureur Antonio Pizzonia is afgelopen weekend gearresteerd wegens mishandeling, zo meldt TMZ. De 45-jarige Braziliaan werd in Texas opgepakt tijdens een kartrace van zijn zoon.

Pizzonia debuteerde in 2003 in de Formule 1 bij het team van Jaguar. Na slechts twaalf races nam het team afscheid van de Braziliaan, die in 2004 aan de slag ging als testrijder bij Williams. In die rol mocht hij meerdere keren invallen voor Ralf Schumacher en wist hij zes punten te verzamelen. Ook het seizoen daarop kreeg hij diverse invalbeurten, maar voegde hij slechts twee punten toe aan zijn totaal.

Ruzie tijdens kartrace

Afgelopen weekend was de Braziliaan samen met zijn zoon in Texas, waar de vlam in de pan sloeg tijdens een ruzie. De voormalig Formule 1-coureur zou een vliegende trap en een klap hebben uitgedeeld, waarna hij werd gearresteerd op verdenking van mishandeling met lichamelijk letsel. Pizzonia betaalde borgtocht, maar zal zich wel moeten verantwoorden voor zijn handelingen. Mogelijk hangt hem een gevangenisstraf van maximaal één jaar boven het hoofd.

