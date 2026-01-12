close global

FIA logo

VIDEO | FIA neemt stap in motorschandaal, Audi voert shakedown uit | GPFans News

Remy Ramjiawan

De FIA heeft op last van Ferrari, Honda en Audi een spoedvergadering ingelast vanwege het foefje dat Mercedes heeft gevonden met betrekking tot de compressieverhouding en Honda heeft nog altijd last van de beslissing in 2021, toen het besloot zich terug te trekken uit de Formule 1.

Lando Norris doorbreekt stilte over Abu Dhabi: 'Enthousiast of bang?'
Lando Norris

Lando Norris doorbreekt stilte over Abu Dhabi: 'Enthousiast of bang?'

  • 1 minuut geleden
Grosjean herenigd met helm van crash die F1-carrière beëindigde | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Grosjean herenigd met helm van crash die F1-carrière beëindigde | F1 Shorts

  • 40 minuten geleden
  • 44
 Honda over Verstappen: 'Mensen associëren hem met ons, net als Senna'
Max Verstappen

Honda over Verstappen: 'Mensen associëren hem met ons, net als Senna'

  • 1 uur geleden
Haas-teambaas ziet Bearman op Verstappen lijken:
Bearman en Komatsu

Haas-teambaas ziet Bearman op Verstappen lijken: "Daarom is Max zo geweldig"

  • 1 uur geleden
Ford duidelijk over Red Bull-toekomst als Verstappen vertrekt:
Mark Rushbrook

Ford duidelijk over Red Bull-toekomst als Verstappen vertrekt: "Max is belangrijk, maar..."

  • 2 uur geleden
'FIA pakt wildgroei van vleugels op brake duct aan: minder bewegingsvrijheid voor engineers'
Diffuser

'FIA pakt wildgroei van vleugels op brake duct aan: minder bewegingsvrijheid voor engineers'

  • 3 uur geleden
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
200.000+ views

‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap

  • 9 januari
 Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 7 januari
 FIA reageert op rugklachten Verstappen:
150.000+ views

FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"

  • 1 januari
 'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
150.000+ views

'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'

  • 28 december
 Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
150.000+ views

Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt

  • 9 januari
 Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen
100.000+ views

Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen

  • 27 december

