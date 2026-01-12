Williams F1-team scoort handtekening van groot talent voor juniorprogramma
Kean Nakamura-Berta heeft zich aangesloten bij het juniorprogramma van het Williams F1-team. Hij is een van de veelbelovende talenten van de toekomst en dus is hij voor Williams een geweldige toevoeging. De Japans-Slowaakse coureur kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur.
Nakamura-Berta heeft een Japanse moeder en een Slowaakse vader, maar werd geboren in Londen. Hij is twee maanden geleden 18 jaar oud geworden. Hij werd wereldkampioen en Europees kampioen in de kartsport, voordat hij in 2024 voltijds debuteerde in de autosport. Nakamura-Berta werd vicekampioen in de Formule 4 in de Verenigde Arabische Emiraten en won wedstrijden in de Italiaanse en Europese F4. Afgelopen seizoen schreef hij de titels in de Italiaanse F4 en het E4-kampioenschap op zijn naam op dominante wijze.
Nieuwe uitdaging voor Williams-junior
"Ik kijk er heel erg naar uit om mij dit jaar aan te sluiten bij de Williams F1 Team Driver Academy", begon Nakamura-Berta, die nog tussen 2022 en 2024 hoorde bij het ontwikkelingsprogramma van Alpine. "Het is een team dat zoveel bereikt heeft en een rijke geschiedenis kent, en ik ben er trots op er deel van uit te maken. Racen in de Formule Regional wordt een nieuwe uitdaging, maar wel eentje waar ik enorm naar uitkijk."
Hij zal dit jaar uitkomen in het Formula Regional European Championship, waar met de gloednieuwe Tatuus T-326 wordt gereden, evenals in de Formula Regional Middle East Trophy.
