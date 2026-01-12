'FIA pakt wildgroei van vleugels op brake duct aan: minder bewegingsvrijheid voor engineers'
De FIA heeft de wildgroei aan flapjes en vleugels bij de diffuser van de Formule 1-wagens aangepakt, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com. Dit gevoelige gebied van de wagen zorgt voor de nodige downforce, maar vanaf het nieuwe seizoen zijn de teams gebonden aan strengere regels rondom dit onderdeel.
In maart start het nieuwe Formule 1-tijdperk met nieuwe wagens en motoren. Het welbekende grondeffect is komend seizoen niet langer van toepassing. De teams wisten de afgelopen jaren onder andere via de diffuser neerwaartse druk te genereren en hoewel dat ook komend jaar nog is toegestaan, hebben engineers wel minder bewegingsvrijheid.
Wilgroei aan flapjes en vleugels
De teams plaatsten de afgelopen jaren kleine vleugels aan de remducts aan de achterkant van de wagen. Dat gebied wordt namelijk blootgesteld aan turbulentie, juist door de rotatie van de banden. Vanaf dit seizoen hebben de teams echter minder ruimte om met die vleugels te spelen. Zo is vastgelegd dat de zone waar prestaties worden gegenereerd wordt ingeperkt.
Er wordt een denkbeeldige middenlijn ter hoogte van het wiel gecreëerd. Alle vleugels die zich boven die lijn bevinden, mogen nog steeds aan de brake duct worden gemonteerd, zoals in de oude situatie. De onderdelen die zich onder die lijn bevinden, worden voortaan aan de diffuser bevestigd en volgen dus niet langer de beweging van het wiel, dat tijdens het rijden roteert. Het kan zorgen voor onverwachte aerodynamische effecten, omdat de vleugels niet meer met het wiel meebewegen.
