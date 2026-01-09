Clear ziet kampioen Norris, maar wijst naar Verstappen: 'Iedereen spiegelt zichzelf aan hem'
Clear ziet kampioen Norris, maar wijst naar Verstappen: 'Iedereen spiegelt zichzelf aan hem'
Volgens voormalig Ferrari-engineer Jock Clear mag Lando Norris zichzelf in de arm knijpen met zijn eerste wereldtitel. De Engelsman stelt dat Max Verstappen nog altijd met kop en schouders boven het veld uitsteekt. Hoewel Norris komend jaar met nummer één op zijn wagen rijdt, is hij zich er ook van bewust dat Verstappen nog een maatje te groot is.
Het nieuwe seizoen gaat over een paar maanden van start. Daarbij is het nog koffiedik kijken wie er met het snelste pakket uit de winterstop komt. Mercedes wordt dankzij zijn power unit grote kansen toegedicht en mocht dat kloppen, dan kan klantenteam McLaren daar ook van profiteren. Norris begint het seizoen als regerend kampioen, maar volgens Clear zegt dat niets over het talent van Verstappen.
Iedereen spiegelt zich aan Verstappen
Verstappen verloor de titel uiteindelijk met slechts twee punten verschil en bij CasinoHawks legt Clear zijn bewondering voor de Nederlander uit. “Wat Max aan het einde van het seizoen 2025 deed, was gewoon ongelooflijk. Hij is het niveau waar alle andere jongens zich op dit moment aan moeten spiegelen”, opent hij. Toch is Norris de kampioen en Clear wil daar niets aan afdoen. “Ik denk niet dat ik daarmee iets afdoe aan Lando Norris, de huidige wereldkampioen. Ik denk dat Lando zich waarschijnlijk volledig bewust is van het feit dat hij meer te bieden heeft, en hij zal volgend jaar een sterkere coureur zijn, met het vertrouwen van het nummer één op zijn auto. Maar hij moet nog wel groeien voordat hij op hetzelfde niveau zit als Max”, legt de veteraan uit.
Bijzonder
Met Verstappen zelf heeft Clear eigenlijk nooit veel gesproken, maar desondanks ziet hij een buitengewoon talent. “Ik ken Max Verstappen helemaal niet en ik weet niets over hem. In sommige opzichten is dat een beetje frustrerend, omdat hij er van de buitenkant uitziet als zo’n groot talent, maar ik zou heel graag willen begrijpen waar dat vandaan komt. Als je probeert te berekenen hoe hij zoveel sneller is dan die andere coureurs bij Red Bull en Racing Bulls, kun je als buitenstaander de cirkel niet rond krijgen; het klopt gewoon niet. Je kunt niet anders dan tot de conclusie komen dat Max heel bijzonder is”, aldus Clear.
