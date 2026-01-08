Dakar 2026: Van Kasteren over de kop in Etappe 5, Van den Brink voert de druk op bij Macík

De marathonetappe van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië werd vandaag afgesloten. Etappe 5 was het tweede deel van die marathon, waarbij teams tussen de etappes van gisteren en vandaag niet mochten helpen en de deelnemers in tentjes moesten slapen. Etappe 5 naar Ha'il telde 372 kilometer voor de vierwielers en 356 kilometer voor de motoren.

Onder andere Skyles Howes, Ross Branch en Adrien Van Beveren moesten het rustig aan doen in dit tweede deel van de marathonetappe vanwege kapotte achterbanden. Bandenwissels mogen niet bij de motoren, maar Edgar Canet voerde die toch uit met een straf van zes uur als resultaat. Canet kan de algemene zege dus vergeten. Ricky Brabec en Tosha Schareina maakten ondertussen navigatiefouten. Dat gaf Luciano Benavides de kans om Etappe 5 te winnen bij de motoren, een knappe zege na zijn herstel van verrekte kniebanden en schouderblessures. Daniel Sanders werd derde achter 'Nacho' Cornejo en neemt de leiding in de tussenstand over van Schareina en Brabec.

Lucas del Rio zegevierde bij de T3-buggy's (Challenger-klasse) voor de BBR-Taurus-bolides van Pau Navarro en Dania Akeel. Navarro heeft de leiding in de tussenstand overgenomen van Yasir Seaidan. Puck Klaassen finishte prima op de zesde stek, twee plekken voor Paul Spierings. De laatstgenoemde stuit van het ene probleem op het andere. Onder andere de intercooler was gescheurd en hij heeft mogelijk een kapotte kabelboom. Kyle Chaney pakte de etappezege bij de T4-buggy's (SSV-klasse) en Francisco López Contardo maakte er een één-twee van voor Can-Am, maar Brock Heger heeft zijn voorsprong in de tussenstand uitgebreid tot 37 minuten.

Ford maken tijd goed op Lategan, Van Kasteren en Calleja over de kop

Nani Roma was het snelst bij de auto's in Etappe 5, maar kreeg een tijdstraf van 70 seconden vanwege een snelheidsovertreding. Ford-teamgenoot Mitch Guthrie kreeg zo de etappezege in handen. Martin Prokop werd derde voor de Dacia van Lucas Moraes en nog een Ford van Denis Krotov. De laatstgenoemde liet echter een band liggen op de proef na het verwisselen van een lekke band. Dat levert een straf van 10 minuten op. Mattias Ekström schoof op naar de top vijf. Henk Lategan leidt nog steeds de tussenstand voor Toyota, 3 minuten en 17 seconden voor Nasser Al Attiyah.

Janus van Kasteren maakte een koprol mee, waarbij onder andere de voorwielophanging aan de linkerkant afbrak. Hij verloor zo'n twee uur. Michiel Becx in de andere Shiver-Century verloor bijna een uur door oliedrukproblemen. Uiteindelijk waren Tim en Tom Coronel de beste Nederlanders. Ze maakten een navigatiefoutje, maar hadden geen lekke banden, en dat was goed voor P37 bij de auto's. Jesús Calleja en zijn navigator Eduardo Blanco zijn uitgevallen na deze gemene klap met de Santana.

Huzink en Van den Brink voeren de druk op bij Macík

Martin Macík won voor de tweede dag op rij bij de trucks en ligt na Etappe 5 acht en een halve minuut voor Mitchel van den Brink in de tussenstand. Die moest genoegen nemen met de derde positie op deze donderdag, vlak achter zijn Nederlandse landgenoot Kay Huzink, die met P2 zijn beste resultaat ooit behaalde. Aleš Loprais en Vaidotas Žala maakten de top vijf af. Er was meer Nederlands succes met Richard de Groot en Martin van den Brink respectievelijk op de zesde en zevende plaats. Gert Huzink is helaas uitgevallen met technische problemen. De voorwielaandrijving was plotseling verdwenen en een tussenbak is niet zomaar gerepareerd.

