Niet alleen Nederlandse coureurs vallen tegenwoordig op binnen de autosport, ook Nederlandse teams staan goed aangeschreven. Niet alleen Van Amersfoort Racing weet indruk te maken, ook MP Motorsport krijgt veel lof van diverse coureurs vanwege de professionele werkwijze en het bijbehorende succes.

Het team uit Westmaas speelt een belangrijke rol in de opleiding van coureurs. Ook Max Verstappen heeft in het verleden voor het team gereden, al ging het in 2013 om de eerste test van de toen nog tiener Verstappen. In de recente geschiedenis leverde het team in 2022 nog de Formule 2-kampioen af met Felipe Drugovich. Ook in 2025 streed MP Motorsport met Richard Verschoor om de titel en Maya Weug werd in de F1 Academy vicekampioen, eveneens met het team uit Westmaas.

'Coureurs voelen zich er comfortabel'

GPFans ging in december in gesprek met diverse coureurs, die stuk voor stuk vol lof zijn over de renstal. Esmee Kosterman start komend jaar in de F1 Academy en blikt terug op 2025. Daarbij wijst zij op het vertrouwen dat de coureurs bij MP Motorsport krijgen van het team. “Je zag dat ze het soms best lastig hadden, maar ze hadden het altijd goed voor elkaar qua afstellingen en begeleiding van alle rijders. Bij sommige teams zie je dat de ene rijder duidelijk minder presteert dan de ander, maar bij hen zag je dat alle drie de rijders er goed bij zaten en zich ook het meest comfortabel voelden,” legt Kosterman uit.

Verschoor stipt mentaliteit aan

Verschoor greep naast de titel in de Formule 2, maar besloot in de slotfase van 2024 al over te stappen naar MP Motorsport en vond daar opnieuw het heilige vuur terug. “Hoe ik me dit jaar voelde in de auto, en ook binnen het team: zo gemotiveerd. Ondanks dat het al mijn vijfde seizoen is, was ik nog steeds enorm gebrand om samen te winnen. Dat is ook iets wat ze van tevoren zeiden: als we dit met z’n allen aangaan, met MP en met mij, dan moeten we er het hele seizoen volledig voor gaan. En dat hebben we ook echt gedaan,” aldus Verschoor.

Komend seizoen komt MP Motorsport opnieuw uit in vijf verschillende klassen: Formule 2, Formule 3, Eurocup-3, Formule 4 en de F1 Academy.

