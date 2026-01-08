Dit is de vermoedelijke releasedatum van Drive to Survive seizoen acht
Met de start van het nieuwe seizoen in aantocht, komt er uiteraard ook een nieuw seizoen van Drive to Survive. Het nieuwste seizoen van de docuserie neemt 2025 onder de loep, waarin Lewis Hamilton zijn debuut maakte bij Ferrari, Lando Norris zijn eerste wereldtitel pakte en Max Verstappen zich na de zomerstop terugknokte, maar op twee punten de titel misliep.
Het achtste seizoen van Drive to Survive staat alweer voor de deur. In 2019 startte de docuserie op Netflix en hoewel het direct een daverend succes was, was er ook kritiek op de serie. Zo wordt er hier en daar gesjoemeld met beelden om een verhaal te vertellen, zoals het gebruik van boardradio’s uit verschillende races. De coureurs krijgen dan te maken met rivaliteiten die in werkelijkheid niet bestaan. Ook Max Verstappen is geen grote fan van de overdreven manier van het vertellen van de verhalen, die dus niet altijd even waarheidsgetrouw is.
Releasedatum Drive to Survive
Desondanks heeft de serie een nieuwe groep fans aangeboord en komt seizoen acht eraan. Dat gebeurt normaliter tijdens de testdagen van het nieuwe seizoen, en dat is dit jaar niet anders, zo meldt F1ingenerale. Het medium wijst 23 februari aan als de releasedatum van het nieuwe seizoen. Het is nog niet bekend welke verhaallijnen precies gevolgd zullen worden. Wel komt er vaak achtergrondinformatie naar buiten, omdat Netflix simpelweg de camera laat draaien bij veel interne teammomenten.
