Dakar 2026: Henk Lategan neemt leiding over met Etappe 4-zege, regerend winnaar valt uit

De vierde etappe van de Dakar Rally werd vandaag verreden in Saoedi-Arabië, en het is het eerste deel van een marathonetappe. Bij de eindstreep staan de teams niet klaar om aan de voertuigen te werken, maar de coureurs en navigators moeten in tentjes in de bivak de nacht overleven. De route van Al-'Ula naar het bivak was 451 kilometer voor de vierwielers en 417 kilometer voor de motoren.

Tosha Schareina schreef de vierde etappe op zijn naam bij de motoren na 4 uur, 31 minuten en 56 seconden. Hij liep zes seconden in op Honda-ploegmaat Ricky Brabec en de twee staan nu op de seconde gelijk bovenaan in de tussenstand. Skyler Howes en Ross Branch finishten respectievelijk 10 en 16 seconden achter Schareina, terwijl Daniel Sanders twee en een halve minuut verloor door navigatiefoutjes. De KTM-rijder heeft zo de leiding in de tussenstand moeten overhandigen aan Schareina en Brabec. Rally2-leider Michael Docherty domineerde zijn klasse, maar viel door een landing op een rotsblok uit met een kapot wiel.

Artikel gaat verder onder video

Nicolás Cavigliasso was de snelste deelnemer bij de T3-buggy's (Challenger-klasse). Kees Koolen was op bijna driekwartier afstand de enige Nederlander in de top tien. Puck Klaassen, Koolens teamgenoot bij G Rally Team, schreef in Etappe 3 nog geschiedenis met de zege, maar moest nu genoegen nemen met P23 vanwege een gebroken wishbone. Ook Paul Spierings maakte een lastige dag mee op P17. Brock Heger breidde zijn voorsprong flink uit bij de T4-buggy's (SSV-klasse).

Lategan pakt P1, regerend winnaar valt uit

Henk Lategan won Etappe 4 bij de auto's door uit de problemen te blijven. De Zuid-Afrikaan heeft met zijn Toyota de leiding in de tussenstand overgenomen van Nasser Al Attiyah, wiens Dacia in de slotfase nog een lekke band opliep. De Goczał-familie maakte een geweldige dag mee met Marek op P3, Eryk op P4 en Michal op P6. Daartussen vonden we nog Sébastien Loeb. Mitch Guthrie en Martin Prokop, de Ford-coureurs die in Etappe 3 nog eerste en tweede waren, verloren ieder driekwartier in Etappe 4 door navigatiefouten.

Yazeed Al Rajhi liep constant lekke banden op en heeft besloten om op te volgen. Door een crash een paar maanden terug had de Dakar-winnaar van 2025 een aantal gebroken ruggenwervels en hij wilde geen verdere risico's nemen.

😢🫡 The defending champion’s car arrives at the bivouac. See you next year, Yazeed Al-Rajhi!#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/8pR9e52PgY — DAKAR RALLY (@dakar) January 7, 2026

Macík verschalkt Van den Brink

Martin Macík was bij de trucks maar liefst 12 minuten en 49 seconden sneller dan wie dan ook en de Tsjech heeft de leiding overgenomen in de tussenstand van Mitchel van den Brink, die als tweede aan de finish kwam van Etappe 4. Vaidotas Žala, die de Nederlandse monteur Max van Grol aan boord heeft, werd derde voor Martin Soltys en Aleš Loprais. Kay Huzink, Martin van den Brink en Richard de Groot kwamen in de top tien over de streep. William de Groot heeft een nare landing gehad in de derde etappe en besloot te stoppen.

Gerelateerd