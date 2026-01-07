Aston Martin-teambaas Adrian Newey is bezig met een grote ‘schoonmaak’ binnen zijn renstal. Daarbij zijn de afgelopen maanden diverse sleutelpersonen vertrokken en mikt Newey, volgens AutoRacer, nog altijd op de diensten van Gianpiero Lambiase. ‘GP’ blijft in 2026 weliswaar bij Red Bull Racing, maar de interesse vanuit Silverstone is nog altijd niet verdwenen.

Het team van Lawrence Stroll beschikt over de nieuwste faciliteiten binnen de Formule 1 en nu lijkt er ook stevig te worden gesleuteld aan het personeelsbestand. Newey liet de afgelopen maanden al meerdere sleutelpersonen bij Aston Martin vertrekken, waaronder voormalig aerodynamisch directeur Eric Blandin. Daarnaast zijn ook tal van engineers vertrokken bij het team uit Silverstone.

'Newey heeft carte blanche van Stroll senior gekregen'

Volgens het medium heeft Newey van Stroll carte blanche gekregen om het team in te richten op de manier die hij het beste acht, wat lijkt op de beginjaren van Red Bull Racing. In die nieuwe structuur zou ook Lambiase, de huidige race-engineer van Max Verstappen, passen. De rol die ‘GP’ zou zijn aangeboden, is die van teambaas dan wel CEO, naast Newey. Op die manier kan de ontwerper zich volledig richten op de ontwikkeling van de AMR26, terwijl Lambiase zich bezighoudt met de dagelijkse gang van zaken binnen het team. De kwaliteiten van Lambiase zijn binnen de paddock namelijk bekend bij de teams, die steeds vaker worden geleid door voormalige engineers.

Dinsdag werd wel bekend dat Lambiase ‘gewoon’ in 2026 bij Red Bull blijft, waarbij hij een contract tot en met 2027 heeft. Een nieuwe poging om Lambiase bij Red Bull los te weken, wordt dan ook niet uitgesloten.

