Hoewel Max Verstappen in 2025 uiteindelijk naast de titel greep, is de lof voor zijn prestaties er niet minder om geworden. Esmee Kosterman legt in gesprek met GPFans uit dat zij als coureur vooral onder de indruk is van de viervoudig wereldkampioen, dankzij het uitblijven van cruciale fouten.

In 2025 begon Verstappen met een RB21 die enorm veel last had van balansproblemen. De Nederlander wist hier en daar nog wel een race te winnen, maar het waren vooral de McLarens die de dienst uitmaakten. Na de zomerstop veranderde dat. Onder leiding van Laurent Mekies werd er meer geluisterd naar de feedback van de coureurs en werden oude updates nog eens onder de loep genomen. Mede dankzij het verval van Oscar Piastri had Verstappen weer zicht op de titel, die uiteindelijk in Abu Dhabi veiliggesteld werd door wereldkampioen Lando Norris.

Verstappen was niet teleurgesteld, maar trots in Abu Dhabi

In gesprek met GPFans legt Kosterman uit dat zij begrijpt dat Verstappen niet teleurgesteld is door het mislopen van de titel, maar juist trots is op de comeback. "Ik snap hem wel. Want hij had het natuurlijk nooit meer verwacht. Dus ik denk dat het voor hem ook wel heel overweldigend was. Want hij had het misschien al lang opgegeven met Red Bull... dat ze nou eenmaal niet de sterkste auto van het seizoen hebben. Maar daarom vind ik het juist heel knap dat hij daar echt heeft gestaan en uiteindelijk toch nog twee punten tekort kwam," legt ze uit.

Tegelijkertijd is Verstappen natuurlijk ook een echte winnaar, en een P2 kan niet anders dan pijn doen. "Kijk, ik denk dat hij zich wel zuur voelt, hoor. Zeker wel. Maar ik denk dat hij echt wel met een tevreden blik terug mag kijken op het afgelopen seizoen en op wat hij gepresteerd heeft. En hij heeft ons zeker weer van de stoel geblazen dit jaar," prijst Kosterman Verstappen.

Uitblijven van cruciale fouten

De Nederlander is na afloop van het seizoen niet alleen door zijn collega-coureurs als beste rijder van 2025 uitgeroepen, ook de teambazen maakten die keuze. Kosterman legt uit waar zij het meest van onder de indruk is bij de viervoudig wereldkampioen: "Uiteindelijk keken we allemaal bijna voor hem en wat hij ging doen. En je wacht gewoon tot hij een fout maakt, weet je wel. Maar hij is echt gewoon foutloos. En ja, natuurlijk, als ik kijk naar races, dan is er altijd wel een foutje dat je kan maken. Maar hoe hij dat zo doet, vind ik zo fantastisch. En dat vind ik zo'n mooi voorbeeld. Hoe constant je ook blijft, hoe foutloos je ook blijft, dat je er ook komt. Ook al heb je niet de juiste materialen ervoor. Dan is het wel heel mooi."

