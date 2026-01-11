Dakar 2026: Ekström wint Etappe 7, Olthof schrikt van 'overleden' persoon, Van den Brink rijdt lek

Na een rustdag in de Saoedische hoofdstad Riyad zijn de deelnemers van de Dakar Rally vertrokken naar Wadi Al-Dawasir. Dit gebeurde tijdens de zevende etappe van 876 kilometer, waarvan 462 kilometer de special stage was.

Luciano Benavides won Etappe 7 bij de motoren na vier uur en 56 seconden, bijna vijf minuten voor KTM-ploegmaat Edgar Canet. Daniel Sanders kwam als vierde aan de finish na een navigatiefout in de ochtend, maar liep wel bijna vier minuten uit op Ricky Brabec in het klassement. Brabec werd namelijk slechts tiende. Bradley Cox was de enige Sherco-rijder in de top tien, maar viel weg in het klassement door een kapotte brandstofpomp. Ian Olthof, de enige Nederlandse motordeelnemer, eindigde op P42. Hij verloor wat tijd, omdat hij iemand in de woestijn zag liggen en besloot ernaartoe te rijden om te checken. Olthof was erg geschrokken, omdat hij dacht dat diegene dood was, maar het bleek iemand te zijn die lag te slapen.

De Nederlanders zaten er weer redelijk goed bij in de T3-buggy's (Challenger-klasse) met Paul Spierings en Puck Klaassen op plekken negen en tien, respectievelijk. Maar ze eindigden op ongeveer tien minuten afstand van etappewinnaar Kevin Benavides. Nicolás Cavigliasso werd derde en heeft het gat naar klassementsleider Pau Navarro gedicht tot twee minuten en 48 seconden. Jeremías González Ferioli versloeg Can-Am-teamgenoten Kyle Chaney en João Monteiro op respectievelijk zeven en negen seconden voor de etappezege bij de T4-buggy's (SSV-klasse).

Beslissing stewards beslist uitslag Etappe 5, Ekström maakt stap richting Al Attiyah met Etappe 7-zege

Nani Roma kwam als snelste aan de finish in Etappe 5 bij de auto's, maar hij was de zege verloren aan Mitch Guthrie vanwege een tijdstraf voor een snelheidsovertreding. Tijdens de rustdag heeft de Dakar-organisatie deze teruggedraaid en dus is Roma als de nieuwe winnaar van de proef van donderdag uitgeroepen. De winnaar van de zevende etappe op deze zondag was de andere Ford van Mattias Ekström, meer dan vier minuten voor de Toyota van João Ferreira, teamgenoot Guthrie, Toby Price en de beste Dacia's van Lucas Moraes en Sébastien Loeb. Nasser Al Attiyah liep wat schade op, maar blijft de leider in de tussenstand ondanks een P11. Bij Henk Lategan brak een schokdemper af en dus werd hij dertiende.

Tim en Tom Coronel waren met P39 de beste Nederlanders, ondanks dat ze benzine moesten sparen vanwege een probleem met de brandstoftank. Janus van Kasteren raakte een steen, waardoor de oliekoeler en radiator kapotgingen. Hij verloor vier uur. Michiel Becx in de andere Shiver-Century stond tien kilometer verderop stil, nadat ook hij een rots had geraakt. Hij liep veel schade op aan de voorkant. Geluk bij een ongeluk voor Van Kasteren, die onder andere een werkende oliekoeler van Becx kon krijgen om aan de finish te komen.

A demanding stage for the crews, and an even tougher one for @AlAttiyahN and Fabian Lurquin’s car. 😬🚘#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/JLGoMrlgrM — DAKAR RALLY (@dakar) January 11, 2026

Van den Brink verliest tijd in "stenenparadijs"

Vaidotas Žala won bij de trucks in Etappe 7 samen met zijn Nederlandse monteur Max van Grol. De Litouwer heeft geschiedenis geschreven door de eerste Dakar-deelnemer ooit te worden om een proef bij de auto's én bij de trucks te winnen. Aleš Loprais werd tweede voor Martin Macík en de snelste Nederlander, Kay Huzink. Mitchel van den Brink maakt een navigatiefout, kwam in een "stenenparadijs" terecht en reed lek. Hij werd vijfde en zag zijn voorsprong in de tussenstand op Macík slinken van 35 tot 28 minuten. Gert Huzink en Martin van den Brink finishten in de top tien. Richard de Groot viel daarbuiten vanwege een gigantische straf van 29 minuten.

