Hoewel er de afgelopen weken diverse berichten verschenen over gesprekken die Gianpiero Lambiase zou hebben gevoerd met verschillende teams, meldde Erik van Haren dat Lambiase gewoon bij Red Bull blijft. Het vertrouwde geluid voor Max Verstappen blijft dus gehandhaafd, maar het contract van Lambiase staat een directe overstap ook niet toe, zo meldt The Race.

Lambiase begon in 2005 in de Formule 1 bij het team van Jordan Grand Prix. Na de diverse naamsveranderingen van het team sloot hij in 2015 aan bij Red Bull Racing en werd daar gekoppeld aan Daniil Kvyat. Die werd vervolgens in 2016 vervangen door Verstappen en sinds de eerste overwinning in Spanje is het duo onafscheidelijk. Tegenwoordig is Lambiase niet alleen race-engineer van Verstappen, maar vervult hij sinds 2024 ook de rol van Head of Racing bij Red Bull.

'Contract 'GP' loopt tot en met eind 2027'

De afgelopen weken zou Lambiase met verschillende teams hebben gesproken, waaronder Aston Martin, hoewel dat door de partijen niet is bevestigd. Ook Williams zou interesse hebben getoond in zijn diensten. Toch kunnen overstappen alleen plaatsvinden met goedkeuring van Red Bull Racing. Het contract dat Lambiase bij het Oostenrijkse team heeft, loopt namelijk tot eind 2027. Mocht er in de tussentijd, wat niet wordt verwacht, een akkoord met een ander team worden bereikt, dan heeft Red Bull in het verleden laten zien dat zij personeel aan hun contracten houden.

Met de recente bevestiging vanuit Lambiase lijkt een overstap voor de nabije toekomst dan ook niet voor de hand te liggen.

