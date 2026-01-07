Piastri onthult: 'De moeder van deze Formule 1-coureur is mijn kapper'
Oscar Piastri heeft in de nieuwe Off the Grid-serie van Formula 1 een bijzondere onthulling gedaan. De McLaren-coureur vertelt dat de moeder van één van zijn rivalen uit de Formule 1 al jarenlang zijn kapster is.
Net als een groot deel van de overige Formule 1-coureurs, woont Oscar Piastri in Monaco. De Australiër geniet daar naast de prachtige omgeving van het prinsdom, ook van het belastingvrije leven. De nummer drie in het wereldkampioenschap van het afgelopen jaar geniet momenteel van een welverdiende vakantie, voordat eind januari de eerste testweek in Barcelona alweer van start gaat.
Een bijzonder klein wereldje
Piastri maakte onlangs zijn opwachting in een aflevering van Off The Grid, waar hij een bijzondere onthulling deed. De Kiwi deed in gesprek met Lawrence Barretto uit de doeken dat de moeder van Formule 1-rivaal Charles Leclerc al enige tijd zijn kapper is. Als hij de vraag krijgt hoe het ervoor staat met zijn Frans, klinkt het: "De moeder van Charles knipt mijn haar en zij spreekt geen woord Engels."
