Dakar 2026: Nederlandse dame schrijft geschiedenis met Etappe 3-zege, Ford volledig in top vijf

Etappe 3 van de Dakar Rally van 2026 in Saoedi-Arabië werd vandaag verreden over 666 kilometer, waarvan 422 kilometer de special stage was. Het was een zware omloop rond Al-'Ula. Het hoogtepunt van de proef van deze dinsdag was Puck Klaassen, de half-Nederlandse half-Zuid-Afrikaanse die de vijfde vrouwelijke etappewinnaar werd.

Bij de motoren waren er tenminste vier zware valpartijen op kilometer 140. Štefan Svitko en Tobias Ebster liggen uit de rally en zullen geopereerd moeten worden aan hun schouder en pols. José Ignacio Cornejo en Tosha Schareina konden na hun crashes wel door. Sterker nog, de laatstgenoemde was het snelst in de derde etappe en Ricky Brabec maakte er een één-twee van voor Honda. Brabec ligt in de tussenstand 67 seconden achter KTM-rijder Daniel Sanders.

Puck Klaassen scoorde haar eerste etappezege in de T3-buggy's (Challenger-klasse) met de G-ECKO van G Rally Team. Samen met navigator Augusto Sanz had ze relatief gezien een enorme voorsprong op de nummer twee, Yasir Seaidan. Klaassen is acht en een halve minuut ingelopen op de Saoedische thuisheld en is gestegen naar de tweede plek in de tussenstand. Paul Spierings en Lex Peters werden achtste en tiende, respectievelijk. Brock Heger heeft de leiding bij de T4-buggy's (SSV-klasse) overgenomen van Loeb Fraymedia-Polaris-ploegmaat Gonçalo Guerreiro door eerste te worden in de omloop van Al-'Ula.

Ford domineert de tussenstand bij de auto's na Etappe 3

Mitch Guthrie schreef de etappezege op zijn naam. De Ford-fabriekscoureur was na 4 uur, 4 minuten en 32 seconden het allersnelst, twee en een halve minuut voor de privé-Ford van Martin Prokop. Guy Botterill werd prima derde in zijn Toyota voor de Dacia's van Lucas Moraes en Cristina Gutiérrez. In de tussenstand is het alleen maar Ford in de top vijf met Guthrie bovenaan voor Prokop, Mattias Ekström, Carlos Sainz en Nani Roma. Guillaume De Mévius verloor twee en een half uur door mechanische problemen. De Mini-coureur was op de eerste dag nog de etappewinnaar. De Nederlanders bleven uit de problemen met Michiel Becx op P34, Roger Grouwels op P44, Dave en Tessa Klaassen op P46, Maik Willems op P53, Janus van Kasteren op P55, en Tim en Tom Coronel op P57.

Van den Brink loopt weg van de concurrentie

Mitchel van den Brink werd eerste in Etappe 3 bij de trucks, ondanks een lekke band, en heeft zijn voorsprong in de tussenstand uitgebreid naar iets meer dan acht minuten. Ales Loprais kwam met twee lekke banden als tweede aan de finish, en Martin Macík zagen we over de streep komen met drie lekke banden. Hij werd vierde achter de indrukwekkende Richard de Groot. Gert Huzink, de winnaar van Etappe 2, en Kay Huzink verloren ieder tijd door problemen, maar werden respectievelijk vijfde en tiende. Ook Martin van den Brink en Ben de Groot eindigden in de top tien vandaag.

Dušan Randýsek maakte een zware crash mee met zijn MAN. Hij diende als de snelle service voor de fabrieks-Fords, maar sloeg samen met monteur Victor Bouchwalder en navigator Laurent Lalanne over de kop. Het drietal stapte zonder ernstige verwondingen uit de gehavende truck, maar ze waren wel erg geschrokken.

