Arvid Lindblad staat voor een enorme uitdaging als hij in dit jaar zijn debuut maakt in de Formule 1. De jonge Britse coureur, die snel is opgeklommen in de autosportwereld, heeft van de teambazen van Racing Bulls te horen gekregen dat het een moeilijke opgave zal worden. De uitspraken van Lindblad werden gedaan in een interview met Formula1.com in Abu Dhabi.

De 18-jarige Lindblad, die in 2021 door Red Bull werd opgemerkt tijdens zijn succesvolle kartcarrière, heeft sindsdien een snelle opmars gemaakt in de eenzitters. Hoewel hij slechts één kampioenschap heeft gewonnen, de Formula Regional Oceania, heeft hij genoeg indruk gemaakt om een kans te krijgen bij Racing Bulls naast Liam Lawson. Hij zal de enige rookie zijn in een seizoen waarin de Formule 1 nieuwe technische reglementen introduceert voor zowel het chassis als de motoren.

Grote stap naar F1

Lindblad is zich er terdege van bewust dat het een grote stap zal worden naar de koningsklasse. "De adviezen [van het team] zijn dat het moeilijk gaat worden," zo vertelde hij. "Ik moet niet naïef zijn. Ik ben me er heel goed van bewust dat het een grote uitdaging zal zijn. Het wordt echt een grote stap vooruit." De jonge coureur weet dat er veel werk op de plank ligt de komende maanden. "Er is veel werk dat ik de komende maanden moet doen voordat we naar Barcelona gaan," voegde hij toe, verwijzend naar de tests die daar van 26 tot 30 januari plaatsvinden.

Open-minded en gefocust

Ondanks de uitdagingen blijft Lindblad optimistisch. "Maar zelfs dan, tijdens alle tests en het eerste deel van het seizoen, zal er veel zijn om te leren en op snelheid te komen. Ook aan de kant van het team zal dat zo zijn, omdat er zoveel nieuws is. We zullen allemaal samen moeten leren en ontwikkelen." Lindblad benadrukt dat hij open-minded moet blijven en hard moet werken, omdat deze stap de grootste is die hij tot nu toe heeft meegemaakt. "Het is niets wat ik al niet weet, dat ik gewoon hard moet werken en gefocust moet blijven op mezelf," aldus de jonge coureur.

Ervaring met snelle overgangen

De jonge coureur heeft in de juniorenklassen al laten zien dat hij snel kan schakelen. "Ik ben vrij snel door de rangen gekomen," merkte hij op. "Ik ben elk jaar in een nieuwe categorie geweest, dus ik ben gewend om in het diepe gegooid te worden. Zeker aan die kant zal het helpen [om me aan te passen aan de F1] omdat ik gewend ben aan deze situatie." Toch blijft de koningsklasse onbekend terrein. "Maar aan de andere kant, ik heb de Formule 1 nog niet gedaan, dus ik weet niet wat er gaat komen. We moeten het zien en ik moet open-minded zijn en hard werken, want deze stap wordt de grootste die ik tot nu toe heb gemaakt."

