Hoewel Maya Weug Circuit Zandvoort als één van haar favoriete circuits bestempelt, moet ze in een gesprek met GPFans toegeven dat de baan ook voor de Formule 4-wagens van de F1 Academy erg lastig is om op in te halen.

In 2026 krijgen we de laatste editie van de Dutch Grand Prix voorgeschoteld. Hoewel de Formule 1-coureurs louter positief zijn over het circuit in de duinen van de Nederlandse badplaats, is het gebrek aan inhaalmogelijkheden altijd een dingetje geweest. De grootte van de Formule 1-wagens in combinatie met de layout zorgt ervoor dat er weinig plekken zijn om de auto’s naast elkaar te zetten.

Vuile lucht speelt ook een rol bij F1 Academy

De inhaalproblemen doen zich echter ook voor in de F1 Academy, zo legt Weug in een exclusief gesprek met GPFans uit. “Ja, het is natuurlijk wel makkelijker, denk ik, dan in de Formule 1. Het enige is dat we geen DRS hebben, dus we hebben niks dat ons helpt om elkaar in te halen. Het gebeurt dus alleen via slipstream,” opent de vicekampioen van 2025.

Zandvoort uitermate geschikt voor kwalificaties

De baan wordt vaak omschreven als een echte achtbaan, maar een plekje om naast een rivaal te duiken is lastig te vinden. “Het probleem met Zandvoort is… Het is echt een van mijn lievelingsbanen. Voor quali laps is het een geweldige baan. Sector 2 is supercool; het is één van de beste banen in Europa, denk ik. Maar omdat sector 2 uit allemaal snelle bochten bestaat, heb je gewoon veel airwash, ook met onze auto’s,” stipt Weug de vuile lucht van de wagens aan. “Natuurlijk veel minder dan in de Formule 1, omdat we minder downforce hebben, maar het is nog steeds moeilijk om vlak achter iemand te rijden,” legt ze uit.

De enige plek waar het écht kan, is aan het einde van het rechte stuk, richting de Tarzanbocht: “Eigenlijk heb je maar één recht stuk waar je echt kunt inhalen: de main straight richting bocht 1. Het is dus een moeilijke baan om in te halen, gewoon omdat er zoveel snelle bochten achter elkaar zitten. Daardoor is het lastig om dicht op de auto voor je te blijven voor de laatste bocht.”

