Tim en Tom Coronel verliezen acht uur in Dakar door betonblok: "Linksvoor lag er helemaal af"
De gebroeders Tim en Tom Coronel doen ook dit jaar weer mee aan de Dakar Rally, maar al in de tweede etappe stuitten ze op problemen. Ze verloren maar liefst acht uur op de 400 kilometerlange route van Yanbu naar Al-'Ula door reparaties aan de Century CR7, en kwamen in het pikkedonker aan de finish.
Er doen maar liefst 58 Nederlanders mee aan de loodzware rally in Saoedi-Arabië, waarvan twaalf bij de auto's. Coureur Tim en navigator Tom zijn er daar twee van. De Coronels hebben het tot nu toe erg moeilijk gehad. Tijdens de eerste etappe kwam na een kilometer of dertig het stuur schuin te staan en dat probleem werd steeds erger. De tweede etappe verliep nog dramatischer. Ze raakten een verdwaald betonblok in de woestijn met enorme schade tot gevolg. Na langdurige reparaties kwamen ze net voor middernacht toch nog aan de finish. Ze liggen nu op P69 in de tussenstand bij de auto's, maar het belangrijkste is dat ze nog niet zijn uitgevallen.
Linkerkant kapot na crash tegen betonblok
"Een flinke klapper en alles is kapot. We raakten een betonblok", begon Tom Coronel in een video op zijn Instagram. Onder andere de voorwielophanging aan de linkerkant, de rem, de koppeling en de aandrijfas waren aan diggelen. Uiteindelijk arriveerden ze net voor middernacht in het bivak en mogen ze dus wel deelnemen aan de derde etappe.
Tom vervolgde: "Oké, we hadden wat kleine schade, maar dat hebben we gerepareerd. Linksvoor lag er helemaal af. We hadden geen remmen meer, geen koppeling en geen schokdempers. De hele ophanging was kapot. Dus we hebben alles gerepareerd. Maar we zijn er nog, dus geen zorgen. Morgen is de auto weer fris voor een nieuwe dag."
