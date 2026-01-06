Eerbetoon Gasly aan Michael Schumacher valt niet bij iedereen even goed
Pierre Gasly heeft niet helemaal een goede beurt gemaakt op social media. De Fransman was afgelopen week aanwezig op de skipiste en bracht daar een eerbetoon aan zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, die op 3 januari jarig was. Toch zijn er diverse fans die vrij kritisch waren op de kiekjes en het vooral wat misplaatst vonden.
‘Schumi’ werd afgelopen zaterdag 57 jaar oud. De zevenvoudig kampioen wist zijn eerste twee titels te behalen onder de vlag van Benetton en maakte halverwege de jaren negentig de overstap naar Ferrari. Met onder anderen Jean Todt als teambaas en Ross Brawn als engineer trok de Duitser het Italiaanse team uit het slop en wist hij uiteindelijk nog vijf kampioenschappen bij te schrijven. Eind 2006 hing Schumacher zijn helm aan de wilgen, om vervolgens in 2010 bij Mercedes aan te sluiten. In 2012 kwam daar dan het definitieve pensioen. Toch is het de afgelopen jaren vrij stil rondom Schumacher geweest, en dat heeft alles te maken met het ski-ongeluk in 2013. Sinds die tijd laat de familie niets over de gezondheid van ‘Schumi’ naar buiten, al gaf Todt aan dat hij nog regelmatig op bezoek gaat en in ieder geval met Schumacher kan communiceren.
Fans zien ongelukkige foto
Gasly deelde op Instagram een aantal kiekjes op de skipiste, waarop hij een felrood jasje droeg met daarop het logo van Marlboro. Dit deed denken aan Schumacher en hoewel de actie bedoeld was als een mooi eerbetoon, vonden sommige fans op social media ook weer wat misplaats om uitgerekend een kiekje te maken op de skipiste.
