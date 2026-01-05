Dakar 2026: Spierings slaat over de kop in Etappe 2, Nederlandse winnaar bij de trucks

De deelnemers van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië hebben Yanbu verlaten en zijn naar Al-'Ula getrokken tijdens de tweede etappe. De route was 504 kilometer lang, waarvan precies 400 kilometer de special stage was. Waar Paul Spierings juist een koprol meemaakte, was er een Nederlands dagsucces bij de trucks.

Daniel Sanders was het snelst bij de motoren en is KTM-teamgenoot Edgar Canet, die tweede werd in etappe twee, gepasseerd in het klassement. Ricky Brabec moest genoegen nemen met de derde plek voor de andere Honda-rijders Skyler Howes en Tosha Schareina. Ian Olthof, de enige Nederlander bij de motoren, kwam op P53 over de streep. Lucas del Rio pakte de etappezege bij de T3-buggy's (Challenger-klasse) voor Yasir Seaidan en de snelste Nederlander, Puck Klaassen. De dame van G Rally Team ligt nu zevende in de tussenstand op dertien minuten achterstand. Eén van de favorieten bij de T3-buggy's, Paul Spierings, sloeg over de kop. Door de crash brak een bovenarm van de Taurus van het team Rebellion-Spierings af. Hij verloor meer dan anderhalf uur, maar heeft beloofd niet op te gaan geven. De rally is natuurlijk nog lang. Gonçalo Guerreiro was het snelst bij de T4-buggy's (SSV-klasse) voor Loeb Fraymedia-Polaris-teamgenoten Florent Vayssade en Xavier de Soultrait.

Toyota domineert tweede etappe bij de auto's

Toyota nam de gehele top vijf in op de maandag in Saoedi-Arabië. Seth Quintero was het rapst van iedereen voor Henk Lategan, die knap tweede werd ondanks een lekke band, Yazeed Al Rajhi, Toby Price en João Ferreira. Nasser Al Attiyah kwam niet verder dan P8, maar de ervaren Dacia-man behoudt toch de leiding in het klassement. Hij ligt zeven seconden voor Quintero en 69 seconden voor Guillaume De Mévius, de Mini-coureur die Etappe 1 won.

Janus van Kasteren was de beste Nederlander bij de auto's met de 29e plaats voor de andere Shiver-Century's van Roger Grouwels en Michiel Becx. Tim en Tom Coronel zijn ontzettend veel tijd kwijtgeraakt door problemen met de voorwielophanging. Rond half acht 's avonds Nederlandse tijd waren ze pas halverwege de etappe en op het moment van schrijven is de tweeling dus ook nog niet gefinisht.

Nederlander wint met hybridetruck

Gert Huzink stond bovenaan bij de trucks in de tweede etappe. Hij won na 4 uur, 42 minuten en 45 seconden met zijn hybride-Renault, een halve minuut voor Vaidotas Žala en één minuut voor Martin Macík. Mitchel van den Brink moest in de etappe zelf genoegen nemen met de vierde plek, maar hij heeft de leiding in de tussenstand wel overgenomen. Zijn vader Martin van den Brink verloor zo'n twee uur door mechanische problemen. Aleš Loprais leek eerst de etappezege te pakken, maar stond in de slotfase een paar keer stil, omdat de motorkap steeds open vloog. Richard de Groot en Kay Huzink pakten bij aankomst in Al-'Ula een prima toptienresultaat.

