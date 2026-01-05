Max Verstappen zag tijdens de afgelopen F1 Grand Prix van Abu Dhabi een vijfde wereldkampioenschap op rij door zijn vingers glippen. Lando Norris kreeg de WK-beker in handen door met een voorsprong van twee punten boven de Limburger te eindigen. Verstappen vindt dat de McLaren-coureur het verdiend heeft.

McLaren probeerde Norris en Oscar Piastri evenveel kans te geven op het wereldkampioenschap. Bij de ene Grand Prix kreeg Norris het voordeel, bij de andere Grand Prix was Piastri weer aan de beurt. Soms werden er teamorders uitgedeeld en soms ook weer niet. Het kwam vaak genoeg voor dat McLaren het strategisch niet goed voor elkaar had en de twee verloren hier en daar punten door de bekende 'papaya rules'. Een comeback van Verstappen werd mogelijk door niet alleen de McLaren-strategie, maar ook upgrades op de Red Bull Racing-bolide. Maar uiteindelijk kwam hij op het Yas Marina Circuit dus net iets tekort. Norris is dan ook verdiend kampioen, vindt Verstappen.

Misschien werken de papajaregels toch wel?

"Persoonlijk zou ik er niet zo in willen staan als coureur of als team, maar goed, iedereen doet het op zijn eigen manier", antwoordde Verstappen bij het Viaplay-programma Gemaximaliseerd op de vraag of hij de papajaregels onzin vond. "Uiteindelijk hebben ze alles gewonnen, dus dan kan je zeggen dat het wel heeft gewerkt, toch?" Hij vindt dat Norris de WK-titel verdiend heeft. "Een verdiende kampioen. Ik ga hier nu niet een azijnzeiker over zijn."

Verstappen liet eerder al weten dat hij, in tegenstelling tot McLaren, een nummer één en nummer twee zou aanwijzen, als hij teambaas was. "Dan moet het wel een nummer twee zijn, die genoeg punten binnenharkt om natuurlijk ook voor de constructeurs mee te doen. Maar ik zou wel een duidelijke één en twee doen."

