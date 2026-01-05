Ralf Schumacher heeft zijn mening klaar over de verhalen van Nico Rosberg over zijn tijd bij Mercedes, waar hij teamgenoot was van Michael Schumacher, Ralf zijn broer. In gesprek met Sport1 is de voormalig Formule 1-coureur kritisch op Rosberg en stelt hij dat de Duitser sterker had moeten zijn in hun strijd.

De uitspraken van de Duitser komen naar voren tijdens een gesprek over de triomf van Lando Norris in het 2025 wereldkampioenschap. Ralf Schumacher is lovend over Norris omdat hij, ondanks zijn foutjes in de kwalificatie, toch wereldkampioen wist te worden, maar voegt daar meteen aan dat hij nooit Max Verstappen zal evenaren qua successen. "Ik ben vooral blij dat iemand die zijn zwaktes aanvaardt wereldkampioen is geworden. Dat vergde veel kracht van hem. We hebben het daar vaak over gehad in de media, vooral over zijn kwalificatiefouten", zo begint de voormalig Formule 1-coureur. "Maar hij laat zien dat je niet perfect hoeft te zijn om wereldkampioen te worden. Zal hij ooit de successen van Max, Michael of Lewis evenaren? Ik denk het niet. Het kost hem gewoon te veel energie."

Trillen voor de start

Vervolgens heeft Ralf Schumacher het over de openhartigheid van Rosberg over de mentale druk die hij voelde tijdens zijn loopbaan. Hij vindt dat hij gewoon harder had moeten trappen in plaats van meegaan in de vermeende spelletjes van Michael Schumacher. "Er zijn coureurs die het niet vanzelfsprekend vinden, zoals Nico Rosberg. Hij stopte meteen daarna. Hij zei zelf dat hij trilde voor de laatste start. Om eerlijk te zijn, ik was ook nerveus, maar ik heb nooit getrild. Dat laat zien hoeveel kracht het vergde", zo herinnert Ralf Schumacher zich. "Iedereen is anders. Het siert Nico dat hij daar vandaag zo openhartig over is. Hij werd wereldkampioen tegen een zevenvoudig kampioen. Dat is een hele prestatie."

Gas geven

Toch blijft Ralf Schumacher kritisch inzake de verhalen rondom Rosberg over zijn broer en de spelletjes van Michael. "Je ziet wel hoe hij in elkaar steekt, zelfs nu nog. Hij vertelt nog steeds verhalen over mijn broer, over vermeende smerige spelletjes in de toiletten of in de parkeergarages. Ik ken Michael. Hij zat op een heel ander punt in zijn carrière. Uiteindelijk had Nico gewoon gas moeten geven. Als hij achter een veertigjarige in Monaco zit, dan zegt dat genoeg."