Het is bijna niet voor te stellen, maar Oscar Piastri stond bijna op het punt om voor Alpine uit te komen in de Formule 1 in plaats van McLaren. De tegenwoordige teamgenoot van regerend wereldkampioen Lando Norris gaat in op de welbekende contractsaga.

Piastri was kampioen geworden in de Formule Renault Eurocup, FIA Formule 3 en FIA Formule 2 in drie opeenvolgende seizoenen. Na zijn F2-titel van 2021 was er voor hem geen plek op de Formule 1-grid van 2022. Hij moest een jaar doorbrengen als reservecoureur van Alpine. Van Fernando Alonso werd verwacht dat hij bij de Franse renstal zou blijven na 2022, totdat hij plotseling in de zomerstop aankondigde naar Aston Martin te verhuizen om Sebastian Vettel op te volgen. Alpine maakte bekend dat Piastri voor het team zou rijden in 2023, maar de jonge coureur uit Melbourne weigerde. Een aantal weken later besloot het FIA Contract Recognition Board (CRB) dat Piastri niet bij Alpine hoefde te blijven en dat hij zijn handtekening mocht zetten bij McLaren. Terwijl Alpine afgelopen seizoen laatste werd bij de constructeurs, werd McLaren voor de twee keer op rij wereldkampioen - een goede keuze dus van Piastri om in papaja te rijden.

Lastige periode om niet te racen

"Het was absoluut een lastige periode", begon Piastri in een video van Off The Grid over 2022, waarin hij alleen maar reservecoureur was van Alpine en verder niet achter het stuur kroop. "Uiteraard wil je als coureur gewoon racen. Om dat jaar niet te racen was zeker moeilijk om te slikken, maar ik leerde wel om dingen van buitenaf makkelijker te zien: deel uit maken van een raceweekend, begrijpen hoe mediaverplichtingen en sponsorverplichtingen eraan toe gaan, het algehele ritme van een seizoen. Het was lastig, maar ik heb er wel van geleerd. Ik kon er altijd trots op zijn dat ik in ieder geval mijn best deed, en ik vertrouwde erop dat ik een kans zou krijgen."

© IMAGO | Piastri kijkt toe op de grid als Alpine-reserve

De welbekende tweet van Piastri

Toen Alpine Piastri aankondigde voor 2023 zonder toestemming, reageerde de Australiër met onderstaande tweet.

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year. — Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 2, 2022

"Ik wist dat het een groot verhaal zou worden", blikte Piastri er lachend op terug. "Er waren redenen voor om het zo te doen. Het was niet alleen mijn manier van aankondigen aan de wereld dat ik niet zou racen. Ik kan er nu wel om lachen, maar toendertijd was het niet zo grappig. Het ging uiteraard naar het CRB, waar in mijn voordeel werd besloten, maar dat was een nogal spannend moment." Het moment waarop hij te horen kreeg dat hij zich bij McLaren mocht voegen voor 2023, beschreef hij als "ongelooflijk".

