Max Verstappen krijgt aankomend seizoen zijn vierde verschillende teamgenoot bij Red Bull Racing in iets meer dan een jaar tijd. Sergio Pérez, de eerste van die vier, heeft onthuld dat Christian Horner de bui al zag hangen. De teambaas zei dat hij verwachtte alle Red Bull-juniors te moeten gebruiken.

Pérez reed tien seizoenen van de Formule 1 mee in de middenmoot met eerst Sauber en daarna Force India, wat later Racing Point werd. Maar hij was wel een zeer sterke middenvelder. Dat was Red Bull ook opgevallen en dus, na de overwinning van 'Checo' in Sakhir in 2020, werd hem een contract aangeboden. Hij scoorde vijf Grand Prix-overwinningen, werd bekend als de Mexican Minister of Defence in Abu Dhabi in 2021 en werd vicekampioen van 2023. Pérez zakte echter compleet weg halverwege 2024 en hij zou in december van dat jaar ontslagen worden. Ondertussen heeft hij een nieuw thuis gevonden in de vorm van Cadillac.

Horner had zelf ook geen vertrouwen in nieuwe Verstappen-teamgenoten

Pérez vertelde bij de Cracks-podcast van Oso Trava dat Horner al had verwacht dat het team alle juniorcoureurs zou gebruiken. "Toen ik afscheid nam van Christian, vroeg ik hem: 'Luister Christian, wat ga je doen, als het niet lukt met Liam?' Hij zei: 'Nou, we hebben Yuki nog.'" Pérez kon zijn volgende zin niet eens afmaken. "'En wat ga je doen, als het niet lukt met...', en Christian antwoordde: 'Maak je niet druk, we hebben een boel coureurs.' Ik vertelde hem: 'Je gaat ze allemaal gebruiken, hè.' Hij reageerde: 'Ja, ik weet het.'"

Horner had er dus ook geen vertrouwen in dat de andere Red Bull-coureurs het beter zouden doen dan Pérez, en dat klopte. Lawson werd na twee Grands Prix teruggezet bij Racing Bulls en gaf Tsunoda een kans. Die finishte echter nooit op het podium, laat staan in de top vijf. Hadjar is de volgende 'slachtoffer' van de Oostenrijkse formatie.

