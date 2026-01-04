Aan het einde van januari vindt dan eindelijk de eerste testweek van het nieuwe seizoen plaats. Dat gebeurt echter grotendeels achter de schermen, en volgens het Duitse Auto Motor und Sport kunnen we weer een flinke dosis geheimzinnigheid verwachten. Denk bijvoorbeeld aan 2022, toen Mercedes met twee verschillende versies van de W13 uit de winterstop kwam.

De testdagen vinden dit seizoen in etappes plaats. Zo staat van 26 tot en met 30 januari de eerste testweek op het Circuit de Barcelona-Catalunya op het programma, gevolgd door twee testsessies in Bahrein in februari. De eerste sessie is van 11 tot en met 13 februari, de laatste van 18 tot en met 20 februari.

Teams willen concurrenten niet wijzer maken

Volgens het Duitse medium houden de teams ook dit jaar weer de kaarten dicht bij de borst, waardoor we van de testweek in Barcelona niet al te veel moeten verwachten. Tijdens die dagen gaat het vooral om het werkend krijgen van de systemen; de wagens zullen waarschijnlijk nog drastisch veranderen. Pas in Bahrein krijgen we de uiteindelijke wagens echt te zien, waarbij flinke visuele veranderingen niet worden uitgesloten.

Het doet denken aan wat Mercedes in 2022 deed. Destijds kwam het team op de eerste testweek met conventionele sidepods, maar pas in de laatste paar dagen bleek dat het team was overgestapt op het zero pod-concept. Dat concept bleek erg lastig in balans te brengen, en in 2024 koos Mercedes daarom voor een ontwerp dat bij de concurrentie al eerder te zien was.

