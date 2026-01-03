Dakar 2026: Ford opent proloog met één-twee, Nederlands succes bij buggy's en trucks

De 48e editie van de Dakar Rally is vandaag officieel van start gegaan. De iets meer dan driehonderd deelnemers begonnen aan een zogeheten proloog van slechts 98 kilometer, waarvan 23 kilometer de special stage was. De omloop van Yanbu in Saoedi-Arabië dient als een soort trainingssessie voor de eerste echte etappe van zondag.

Edgar Canet voltooide de proloog met een tijd van 11 minuten en 31 seconden, drie seconden sneller dan KTM-teamgenoot en regerend winnaar Daniel Sanders. Canet werd de jongste winnaar van een Dakar-etappe bij de motoren. Ian Olthof is de eerste Nederlandse motorrijder sinds 2023 en werd op drie minuten afstand 57e. Bij de T3-buggy's (Challenger-klasse) was er Nederlands succes dankzij Paul Spierings die eerste werd met de Rebellion-Taurus. Puck Klaassen, die half Nederlands en half Zuid-Afrikaans is, werd tweede op 6 seconden. Brock Heger klokte de beste tijd in de proloog bij de T4-buggy's (SSV-klasse) met 4 seconden voorsprong op Loeb Fraymedia-Polaris-ploegmaat Gonçalo Guerreiro.

Eén-twee voor Ford, Schröder crasht zwaar

Bij de auto's kwam Ford goed uit de startblokken. Mattias Ekström was het snelst in de proloog met 10 minuten en 48 seconden voor teamgenoot Mitch Guthrie. Daarachter zagen we drie verschillende merken: de Mini van Guillaume De Mévius, de Dacia van Nasser Al-Attiyah en de Toyota van Seth Quintero. Regerend winnaar Yazeed Al-Rajhi, eveneens in een Toyota, moest genoegen nemen met P6. Henk Lategan werd slechts 44e na een lekke band, maar hij zal ook nog eens de eerste etappe van zondag moeten openen, wat een groot nadeel is. De Volkswagen Amarok van Daniel Schröder vloog op hoge snelheid over de kop, maar hij en navigator Henry Carl Köhne bleven ongedeerd.

Janus van Kasteren is overgestapt van de trucks naar de auto's, en was de snelste Nederlander. De Shiver-Century-coureur werd 22e voor teamgenoot Michiel Becx. Tim en Tom Coronel eindigden op P46 achter Dave en Tessa Klaassen, en Roger Grouwels.

Zes Nederlandse truckers in de top tien

Mitchel van den Brink kwam bovenaan te staan bij de trucks door een tijd van 13 minuten en 5 seconden te klokken. Vaidotas Žala, die de Nederlander Max van Grol als monteur heeft, werd op slechts 3 seconden tweede. Gert Huzink werd heel netjes derde met de Renault voor de Tatra van Martin Šoltys en Aleš Loprais. Kay Huzink, Martin van den Brink, Richard de Groot en William de Groot stonden ook allemaal in de top tien met daartussen nog Michal Valtr. En waar is regerend winnaar Martin Macík dan gebleven? Die werd als elfde geklasseerd vanwege een tijdstraf van 30 seconden voor het overschrijden van de snelheidslimiet.

