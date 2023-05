Verstappen wint in Miami, Horner gaat in op relatie tussen beide Red Bull-coureurs | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Maandag 8 mei 2023 01:47 - Laatste update: 01:51

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De vijfde Grand Prix van het seizoen zit erop met de race in Miami en de Grand Prix werd zondag een prooi voor Max Verstappen, nadat hij op de zaterdag teleurstellend genoegen moest nemen met de negende stek. Hij versloeg teamgenoot Sergio Pérez na een fair duel op de baan, nadat Christian Horner eerder op de dag al liet doorschemeren dat de relatie tussen de Nederlander en de Mexicaan gewoon heel goed is. Dat en meer lees je in deze bomvolle recap.

Artikel gaat verder onder video

Marko krabt zich achter de oren na kwalificatie: "Hadden niet zo lang hoeven wachten"

Voor Dr. Helmut Marko is het duidelijk waar het tijdens de kwalificatie voor Max Verstappen aan schortte. Hoewel de rode vlag natuurlijk niet te voorspellen was, wijst de Oostenrijker naar het wachten op de ideale omstandigheden, die uiteindelijk ervoor gezorgd hebben dat de titelhouder geen rondetijd op de klokken wist te zetten en dus vanaf plek negen mag starten. Meer lezen? Klik hier!

'Ferrari wisselt versnellingsbak Leclerc na crash in kwalificatie'

Volgens Formule 1-journalist Adam Cooper heeft Ferrari ervoor gekozen om de versnellingsbak van Charles Leclerc te wisselen na de schuiver in Q3 van de kwalificatie. De Monegask maakte zich al zorgen over diverse onderdelen na de schuiver, maar vooralsnog lijkt het alleen om de versnellingsbak te gaan. Meer lezen? Klik hier!

Horner klaart de lucht: "De relatie tussen Max en Checo is juist zeer, zeer goed"

Max Verstappen en Sergio Pérez onderhouden volgens sommige geruchten geen al te beste relatie binnen het team van Red Bull Racing, maar daar blijkt volgens Christian Horner helemaal niks van waar. De Brit herhaalt nog maar eens dat het Red Bull-duo een optimale werkrelatie erop nahoudt. Meer lezen? Klik hier!

FIA voert procedurewijziging door na pitstraat-incident Bakoe

De FIA heeft de Formule 1-teams op de hoogte gebracht van een aantal wijzigingen rondom de procedure in de pitstraat na afloop van de race. Dit naar aanleiding van een merkwaardig incident in Azerbeidzjan. Esteban Ocon verreed tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan een bijzonder lange stint op de harde band in de hoop dat er nog een safety car of rode vlag zou komen. Dit scenario bleef echter uit, waardoor de Alpine-coureur in de laatste ronde van de race naar binnen kwam voor zijn verplichte pitstop. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen kent ijzersterke inhaalrace, klopt Pérez en wint Grand Prix van Miami

Max Verstappen heeft na een geweldige inhaalrace de Grand Prix van Miami op zijn naam weten te zetten. De Nederlander sneed als een warm mes door de boter en ging in de slotfase ook aan teamgenoot - en polesitter - Sergio Pérez voorbij, die tweede werd. De derde plaats op het podium was er voor Fernando Alonso. Nyck de Vries werd slechts achttiende. Meer lezen? Klik hier!

Zo reageert het internet op de Grand Prix van Miami

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Miami op zeer indrukwekkende wijze op zijn naam geschreven, maar de vijfde ronde van het wereldkampioenschap 2023 gaat niet de boeken is als bijzonder spectaculair. Ten minste, volgens de twitteraars. Meer lezen? Klik hier!