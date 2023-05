Jan Bolscher

Zondag 7 mei 2023 19:39 - Laatste update: 19:41

De FIA heeft de Formule 1-teams op de hoogte gebracht van een aantal wijzigingen rondom de procedure in de pitstraat na afloop van de race. Dit naar aanleiding van een merkwaardig incident in Azerbeidzjan.

Esteban Ocon verreed tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan een bijzonder lange stint op de harde band in de hoop dat er nog een safety car of rode vlag zou komen. Dit scenario bleef echter uit, waardoor de Alpine-coureur in de laatste ronde van de race naar binnen kwam voor zijn verplichte pitstop. Wedstrijdleider Sergio Pérez was ondertussen al een heel eind onderweg in zijn laatste ronde en stevende af op de geblokte vlag. Fotograven, FIA-personeel en teamleden liepen daarom al rond in de pitstraat om voorbereidingen te treffen voor de procedure na afloop van de race.

Opmerkelijk incident

Er ontstond een angstaanjagend moment toen Ocon op hoge snelheid de pitstraat in reed en plotseling een grote groep mensen voor zijn neus zag opdoemen. De Fransman moest hard in de ankers om een aanrijding te voorkomen. Het liep gelukkig met een sisser af, maar de schrik zat er goed in bij Ocon: "Dit is gekkenwerk. Het had een groot, groot [ongeluk red.] kunnen zijn vandaag. En het is zeker iets wat besproken moet worden. Dit willen we niet zien", zo klonk het onder andere na afloop.

Procedurewijziging

De FIA gaf eerder al aan een onderzoek naar het incident te starten, en heeft de teams inmiddels op de hoogte gebracht van een aantal wijzigingen: "Monteurs van de teams mogen niet vast met koelventilatoren van hun garage naar Parc Fermé bewegen in afwachting van het stoppen van hun auto's aan het einde van de race, tot nadat de laatste auto langs de geblokte vlag is gereden", leest het. "Ander personeel of VIP's mogen de pitlane pas betreden nadat de laatste auto langs de geblokte vlag is gereden. Elke overtreding zal resulteren in het afnemen van de pasjes [voor toegang tot de pitstraat] van de teams in kwestie voor latere evenementen, en mogelijke rapportage aan de wedstrijdleiding."