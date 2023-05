Remy Ramjiawan

Voor dr. Helmut Marko is het duidelijk waar het tijdens de kwalificatie voor Max Verstappen aan schortte. Hoewel de rode vlag natuurlijk niet te voorspellen was, wijst de Oostenrijker naar het wachten op de ideale omstandigheden, die uiteindelijk ervoor gezorgd hebben dat de titelhouder geen rondetijd op de klokken wist te zetten en dus vanaf plek negen mag starten.

De tweevoudig kampioen had het hele weekend het tempo er wel inzitten en liet dat tijdens de vrije trainingen zien. Verstappen was na het weekend in Azerbeidzjan getergd om terug te slaan, na een weekend waarin niet alles volgens het boekje verliep. Teamgenoot Sergio Pérez wist afgelopen weekend toe te slaan en heeft in Miami ook de beste papieren om de overwinning over de streep te trekken. De Mexicaan kijkt aan tegen een achterstand van zes punten op zijn teamgenoot en met Verstappen die vanaf plek negen start, kan het kampioenschap na de race in Miami, weleens een Mexicaanse leider hebben.

Ongelukkig

Tegenover de Duitse tak van Sky Sports wijst de Red Bull-adviseur in eerste instantie naar pure pech voor Verstappen. "Max kwam erg ongelukkig uit. Hij ging in zijn eerste run wat wijd en kwam daarna gelijk binnen, maar natuurlijk hadden we daarna wat eerder naar buiten moeten gaan, want we hadden de snelheid", zo zag hij. Charles Leclerc maakte tijdens Q3 zijn tweede schuiver van het weekend mee en dat zorgde voor een code rood en de sessie zou niet meer worden hervat.

Foute keuze

Hoewel Verstappen nog geen rondetijd op het bord had staan, koos hij samen met zijn team ervoor om zolang mogelijk af te wachten, om met de beste baancondities zijn laatste rondje te rijden. Die tactiek pakte zaterdag in Miami niet goed uit. "Het wachten totdat de baan beter is, hoeft niet altijd. We hadden namelijk de eerste startrij veilig kunnen stellen." Hij legt de vinger dan ook op de pijnlijke plek: "Je wil altijd het beste eruit halen en inderdaad, hoe later je naar buiten gaat, hoe beter de omstandigheden zijn, maar in dit geval was het niet de juiste keuze."