Jeen Grievink

Zondag 7 mei 2023 23:01 - Laatste update: 23:05

Max Verstappen heeft na een geweldige inhaalrace de Grand Prix van Miami op zijn naam weten te zetten. De Nederlander sneed als een warm mes door de boter en ging in de slotfase ook aan teamgenoot - en polesitter - Sergio Pérez voorbij, die tweede werd. De derde plaats op het podium was er voor Fernando Alonso. Nyck de Vries werd slechts achttiende.

Pérez begon de race in Miami vanaf pole position en wist deze positie te behouden bij de start. Verstappen, die als negende startte, koos ook eieren voor z'n geld en nam geen onnodige risico's in de beginfase. Ook Alonso en Sainz, die respectievelijk als tweede en derde waren gestart, behielden hun positie. In de tweede ronde won Verstappen zijn eerste plek, ten koste van Bottas. Hij kwam vervolgens terecht achter Magnussen, die in de beginfase een aantal plekken verloor. De Deen ging echter zelf het gevecht aan met Leclerc, waardoor Verstappen kon profiteren en twee auto's tegelijkertijd wist in te halen op het rechte stuk. Zo schoof de Nederlander al snel op naar plek zes.

Verstappen snijdt als een warm mes door de boter in beginfase

Kort daarna ging Verstappen ook voorbij aan Russell, een inhaalactie die - na de vete tussen de twee in Azerbeidzjan - extra lekker moest voelen. Verstappen pakte daarna door en ging ook voorbij aan Gasly, iets dat Russell ook maar gelijk deed. Langzaam maar zeker kroop de tweevoudig wereldkampioen richting de podiumplaatsen. En dat binnen amper tien ronden. Enkele kilometers later greep Verstappen ook Sainz in de kraag en sloot hij aan achter nummer twee Alonso. Maar ook de tweede Spanjaard bleek gesneden koek voor Verstappen, die een geweldige inhaalwedstrijd op de mat wist te leggen. Dat kon op dat moment nog niet gezegd worden van De Vries, die als vijftiende was gestart, maar in de beginfase contact maakte met Norris, waardoor hij enkele plekken verloor.

Verstappen neemt leiding over, gevechten om overige posities

Pérez gaf de leiding in ronde 21 op aan Verstappen, want de Mexicaan wisselde zijn medium band in voor een setje van de harde variant. Sainz ontving een vijf seconden tijdstraf, want de Spanjaard overtrad de maximum snelheid in de pitstraat. Vervolgens werd in het middenveld ook behoorlijk gevochten en datzelfde gold voor de derde plaats op het podium. Leclerc was één van de heren die constant moest knokken om überhaupt punten te scoren. De Monegask had zijn handen vol aan de andere coureurs en leek zijn uiterst matige weekend in Miami door te trekken in de race.

Alonso stevende in de laatste fase van de race af op een podiumplek. De Spanjaard reed een constant tempo en wist de rondetijden van achtervolger Russell eenvoudig te pareren. De Vries, Piastri en Sargeant kenden op hun beurt een teleurstellende wedstrijd. Zij bungelden op grote afstand achteraan.

Pérez voor Verstappen na pitstop, gevecht om de overwinning

Verstappen maakte in ronde 45 als laatste van het veld een pitstop. Hierdoor kwam hij - op vers rubber weliswaar - vlak achter teamgenoot Pérez terug op de baan. De Mexicaan was echter geenszins van plan de teruggewonnen leiding zomaar weer af te staan. Maar op oudere banden werd het moeilijk verdedigen. Pérez probeerde het wel en hield Verstappen in één DRS-zone van zich af, maar moest zich gewonnen geven in de tweede.

Verstappen wint, Pérez en Alonso maken podium compleet

Verstappen trok vervolgens een comfortabel gaatje en reed eenvoudig naar de overwinning. Pérez kwam als tweede over de streep, gevolgd door Alonso, die het podium compleet maakte. De top tien werd vervolgens compleet gemaakt door Russell, Sainz, Hamilton, Leclerc, Gasly, Ocon en Magnussen.