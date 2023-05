Jeen Grievink

Zondag 7 mei 2023 23:15 - Laatste update: 23:19

Fernando Alonso kende een fantastische Grand Prix van Miami. De Spanjaard begon als tweede aan de wedstrijd en wist een podiumplek uit het vuur te slepen. Het is alweer zijn vierde podiumplaats uit de laatste vijf wedstrijden. Na afloop was de tweevoudig wereldkampioen dan ook tevreden.

Mede vanwege de chaotische kwalificatie op zaterdag, kon Alonso zich vandaag verzekeren van een tweede startpositie voor de Grand Prix van Miami. Hij reed een uitstekend tempo en moest alleen zijn meerdere erkennen in Max Verstappen, die veel sneller was dan de rest van het veld. Het mocht de pret niet drukken voor Alonso, want hij pakte alweer zijn vierde podiumplaats van dit seizoen. De coureur van Aston Martin verscheen na afloop dan ook met een grote glimlach bij Jenson Button, die de gridinterviews verzorgde.

Alonso reed eenzame race in Miami

Hoewel Alonso blij was met het resultaat, vond hij de race an sich een beetje tegenvallen. "De auto is geweldig. Ik voelde mij een beetje alleen in de race. Er was weinig te doen tegen de Red Bull's, maar ook achter mij was geen dreiging. Het was niet saai, maar wel een eenzaam", zo liet hij optekenen. Maar het resultaat kon hem uiteraard wel bekoren. "We pakken dit podium mee en hopelijk kunnen we het voortzetten in de triple header via Imola, Monaco en Barcelona die ons nu te wachten staat."

Vierde podiumplek begint te vervelen

Nu hij zo vroeg in het seizoen al meerdere podiumplekken achter zijn naam heeft staan, kan het niet zo zijn dat Alonso hier genoegen mee neemt, toch? "Aan het begin van het seizoen was een podium geweldig geweest, maar nu - na vier podiumplekken - willen we natuurlijk meer", zo klonk het bevestigend. "Op z'n minst een tweede plaats, maar die twee Red Bull's zijn altijd onbreekbaar. Ze zijn altijd supersnel."

Alonso wil Red Bull pakken in Monaco en Barcelona

Echter, Alonso geeft de hoop niet op en gaat de komende weken wederom een poging doen om Verstappen en Sergio PĆ©rez te grazen te nemen. "Zoals ik al zei, misschien hebben we in Monaco of Barcelona een kans", zo deelt hij alvast een waarschuwing uit aan de Red Bull-coureurs.