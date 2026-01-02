Reddit-gebruikers melden mogelijke hack bij McLaren
Het Instagram-account van McLaren, het autobedrijf en niet het Formule 1-team, lijkt vrijdag meerdere keren te zijn gehackt. Diverse Reddit-gebruikers melden dat er tot twee keer toe reclame is verschenen die niet van McLaren zelf afkomstig kan zijn geweest.
In het digitale tijdperk horen we steeds vaker berichten over hacks of datalekken. Formule 1-teams lijken vooralsnog de dans te zijn ontsprongen, maar volgens enkele Reddit-gebruikers is het McLaren-autobedrijf toch ten prooi gevallen aan hackers. Er zouden twee berichten zijn geplaatst, die later weer zijn verwijderd.
McLaren
Het gaat specifiek om het Instagram-account van het autobedrijf McLaren. Vrijdagmiddag verscheen daar tweemaal een reclame voor een cryptobedrijf dat geen partner is van het merk. Enkele gebruikers meldden dat zij daardoor in verwarring raakten, omdat de advertentie volgens hen onmogelijk vanuit McLaren afkomstig kon zijn. Eerder werd ook het account van FC Barcelona gehackt, waarop exact dezelfde reclame te zien was.
