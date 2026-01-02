close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
McLaren logo on the garage wall at the 2024 Brazilian Grand Prix

Reddit-gebruikers melden mogelijke hack bij McLaren

Reddit-gebruikers melden mogelijke hack bij McLaren

Remy Ramjiawan
McLaren logo on the garage wall at the 2024 Brazilian Grand Prix

Het Instagram-account van McLaren, het autobedrijf en niet het Formule 1-team, lijkt vrijdag meerdere keren te zijn gehackt. Diverse Reddit-gebruikers melden dat er tot twee keer toe reclame is verschenen die niet van McLaren zelf afkomstig kan zijn geweest.

In het digitale tijdperk horen we steeds vaker berichten over hacks of datalekken. Formule 1-teams lijken vooralsnog de dans te zijn ontsprongen, maar volgens enkele Reddit-gebruikers is het McLaren-autobedrijf toch ten prooi gevallen aan hackers. Er zouden twee berichten zijn geplaatst, die later weer zijn verwijderd.

McLaren

Het gaat specifiek om het Instagram-account van het autobedrijf McLaren. Vrijdagmiddag verscheen daar tweemaal een reclame voor een cryptobedrijf dat geen partner is van het merk. Enkele gebruikers meldden dat zij daardoor in verwarring raakten, omdat de advertentie volgens hen onmogelijk vanuit McLaren afkomstig kon zijn. Eerder werd ook het account van FC Barcelona gehackt, waarop exact dezelfde reclame te zien was.

Credit @ Reddit/formula1
Credit @ Reddit/formula1

Gerelateerd

McLaren Zak Brown

Net binnen

Reddit-gebruikers melden mogelijke hack bij McLaren
McLaren

Reddit-gebruikers melden mogelijke hack bij McLaren

  • 58 minuten geleden
Verstappen verwacht veel van Newey als teambaas: 'Aston Martin gaat profiteren van zijn kennis'
Adrian Newey

Verstappen verwacht veel van Newey als teambaas: 'Aston Martin gaat profiteren van zijn kennis'

  • 1 uur geleden
Russell wil zich meten met Verstappen: 'Momenteel de beste coureur op de grid'
George Russell

Russell wil zich meten met Verstappen: 'Momenteel de beste coureur op de grid'

  • 2 uur geleden
  • 1
 Newey wijst naar deadlines bij Aston Martin:
Adrian Newey

Newey wijst naar deadlines bij Aston Martin: "We staan ​​onder intense druk"

  • 3 uur geleden
Ralf Schumacher:
Ralf Schumacher

Ralf Schumacher: "Verstappen heeft dat Michael-gen nu ook"

  • Vandaag 13:39
  • 1
 'Aston Martin verwacht extra pk's door e-fuel Aramco'
Brandstof

'Aston Martin verwacht extra pk's door e-fuel Aramco'

  • Vandaag 12:41
Meer nieuws

Veel gelezen

Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala:
500.000+ views

Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"

  • 13 december
 Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 28 december
 Tim Coronel heeft geen vertrouwen in Red Bull Ford-motor: 'Kijk hoe lang Honda nodig had'
150.000+ views

Tim Coronel heeft geen vertrouwen in Red Bull Ford-motor: 'Kijk hoe lang Honda nodig had'

  • 16 december
 'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
150.000+ views

'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'

  • 28 december
 FIA reageert op rugklachten Verstappen:
150.000+ views

FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"

  • Gisteren 18:56
 FIA vreest voor diskwalificaties en crashes, grijpt in met nieuwe regels voor 2026
100.000+ views

FIA vreest voor diskwalificaties en crashes, grijpt in met nieuwe regels voor 2026

  • 13 december

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x