Hoewel Lewis Hamilton in 2026 met een compleet nieuwe Ferrari mogelijk weer iets van zijn oude vorm kan terugvinden, verwacht voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner dat de tijd inmiddels begint te dringen. De opvolger staat in zijn ogen namelijk al klaar.

Hamilton sloot aan het begin van het jaar aan bij Ferrari, maar voorlopig zijn er nog weinig hoogtepunten te noemen. De relatie met race-engineer Riccardo Adami verloopt nog niet vlekkeloos, al wist de zevenvoudig kampioen wel de sprintrace in China op zijn naam te schrijven. Toch waren er veel klachten over het gebrek aan vertrouwen in het materiaal en stond de Engelsman meermaals met hangende schouders na afloop uit te leggen waarom het niet liep.

Bearman gooit hoge ogen

Steiner legt in de The Red Flag-podcast uit dat rookie Oliver Bearman zich langzaamaan aandient als ideale opvolger van zijn landgenoot bij de Scuderia. “Ik bedoel, hij begon dit jaar snel, maar maakte fouten. In de tweede helft van het seizoen heeft hij die fouten echter laten varen; het is net alsof er een knop is omgezet,” prijst Steiner de Ferrari-junior. “In de eerste helft van het seizoen vond ik dat hij te veel risico nam met de auto die hij had, waardoor hij een paar keer van de baan raakte. Dat was niet goed; hij kreeg veel strafpunten. Ook in de tweede helft van het seizoen bleef hij strafpunten verzamelen, maar hij maakte geen fouten meer, zelfs niet tijdens de race, en hij vocht hard,” aldus de oud-teambaas.

Hamilton moet achterom kijken

Daarbij moet Hamilton op zijn tellen passen, want Ferrari heeft in de ogen van Steiner een prima plan B achter de hand. “We weten allemaal dat hij kan inhalen en, zoals je al zei, denk ik dat de deur voor hem open moet staan bij Ferrari in 2027. Want als Lewis niet het succes behaalt dat hij nodig heeft, denk ik niet dat hij doorgaat. Dan is hij de voor de hand liggende kandidaat voor Ferrari,” besluit Steiner.

