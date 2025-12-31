Wanneer het Formule 1-seizoen van 2026 begint, zal Lewis Hamilton 41 jaar zijn. Het wordt zijn twintigste seizoen in de koningsklasse van de autosport. Er is geen twijfel over mogelijk dat het pensioen van de zevenvoudig wereldkampioen eraan zit te komen. Ollie Bearman wordt genoemd als zijn opvolger bij Ferrari, maar daar is hij nog niet op gefocust.

Hamilton racete al sinds 1998, op dertienjarige leeftijd, in opdracht van McLaren-Mercedes. Hij zou uiteindelijk zijn F1-debuut maken in 2007. Ondertussen heeft hij al zeven WK-titels en 105 Grand Prix-overwinningen achter zijn naam staan. Die behaalde hij eerst bij McLaren, voordat hij in 2013 overstapte naar Mercedes. 2025 was zijn eerste jaar bij Ferrari, maar het werd tevens zijn eerste jaar zonder enig podiumresultaat. Er wordt volop gespeculeerd over de toekomst van Hamilton bij de Scuderia en daar maakt Bearman ook deel van uit.

Bearman denkt dat goede prestaties uiteindelijk beloond zullen worden

"We spreken elkaar zo nu en dan, en praten over de uitdagingen waar ik in mijn F1-seizoen mee te maken krijg", vertelde Bearman tegenover verschillende media na de vraag of hij met Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur gesprekken voert over een mogelijke toekomst bij de Italiaanse renstal. "Het is gewoon een open dialoog. Ik vind het belangrijk om duidelijk te maken wat er aan mijn kant speelt, want het is makkelijk om alleen naar het resultaat op papier te kijken. Maar dat vertelt niet altijd het hele verhaal. Er zit vaak veel meer achter. Maar over mijn toekomst hebben we het eigenlijk niet. Ik bestuur gewoon de auto, en de rest komt volgens mij vanzelf wel goed, als ik goed presteer."

Dezelfde motor in de Haas als in de Ferrari

"Ik heb ook niet per se positieve of negatieve feedback gekregen", vervolgde de jonge Brit. "Zoals ik al zei, het zijn open discussies. De toekomst en de nieuwe reglementen zullen belangrijk zijn. Ik zal eindelijk dezelfde motor hebben [als Ferrari]. Er zijn momenten geweest dat ze wilden dat ik op bepaalde punten verbeterde. Maar voor mij was het altijd al de bedoeling dat ik op die punten zou verbeteren, omdat mijn ervaring groeit en ik vanzelf beter word. Dat is gewoon een gegeven."

