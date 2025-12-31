Bearman eerlijk over toekomst als opvolger van Hamilton: "Als ik goed presteer..."
Bearman eerlijk over toekomst als opvolger van Hamilton: "Als ik goed presteer..."
Wanneer het Formule 1-seizoen van 2026 begint, zal Lewis Hamilton 41 jaar zijn. Het wordt zijn twintigste seizoen in de koningsklasse van de autosport. Er is geen twijfel over mogelijk dat het pensioen van de zevenvoudig wereldkampioen eraan zit te komen. Ollie Bearman wordt genoemd als zijn opvolger bij Ferrari, maar daar is hij nog niet op gefocust.
Hamilton racete al sinds 1998, op dertienjarige leeftijd, in opdracht van McLaren-Mercedes. Hij zou uiteindelijk zijn F1-debuut maken in 2007. Ondertussen heeft hij al zeven WK-titels en 105 Grand Prix-overwinningen achter zijn naam staan. Die behaalde hij eerst bij McLaren, voordat hij in 2013 overstapte naar Mercedes. 2025 was zijn eerste jaar bij Ferrari, maar het werd tevens zijn eerste jaar zonder enig podiumresultaat. Er wordt volop gespeculeerd over de toekomst van Hamilton bij de Scuderia en daar maakt Bearman ook deel van uit.
Bearman denkt dat goede prestaties uiteindelijk beloond zullen worden
"We spreken elkaar zo nu en dan, en praten over de uitdagingen waar ik in mijn F1-seizoen mee te maken krijg", vertelde Bearman tegenover verschillende media na de vraag of hij met Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur gesprekken voert over een mogelijke toekomst bij de Italiaanse renstal. "Het is gewoon een open dialoog. Ik vind het belangrijk om duidelijk te maken wat er aan mijn kant speelt, want het is makkelijk om alleen naar het resultaat op papier te kijken. Maar dat vertelt niet altijd het hele verhaal. Er zit vaak veel meer achter. Maar over mijn toekomst hebben we het eigenlijk niet. Ik bestuur gewoon de auto, en de rest komt volgens mij vanzelf wel goed, als ik goed presteer."
Dezelfde motor in de Haas als in de Ferrari
"Ik heb ook niet per se positieve of negatieve feedback gekregen", vervolgde de jonge Brit. "Zoals ik al zei, het zijn open discussies. De toekomst en de nieuwe reglementen zullen belangrijk zijn. Ik zal eindelijk dezelfde motor hebben [als Ferrari]. Er zijn momenten geweest dat ze wilden dat ik op bepaalde punten verbeterde. Maar voor mij was het altijd al de bedoeling dat ik op die punten zou verbeteren, omdat mijn ervaring groeit en ik vanzelf beter word. Dat is gewoon een gegeven."
Gerelateerd
Net binnen
Red Bull Racing bevestigt vertraging, Verstappen richt zich tot fans | GPFans Recap
- 32 minuten geleden
De meest memorabele schorsingen uit de geschiedenis van de Formule 1 | GPFans Special
- 1 uur geleden
Bearman eerlijk over toekomst als opvolger van Hamilton: "Als ik goed presteer..."
- 2 uur geleden
Red Bull geeft vertraging bij ontwikkeling 2026 toe: 'Moesten eerst tot kern van problemen 2025 komen'
- 3 uur geleden
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 3 uur geleden
- 18
'Alle elf F1-teams zitten boven minimumgewicht, Aston Martin nog niet door crashtest'
- Vandaag 16:31
- 1
Veel gelezen
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 13 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 28 december
Tim Coronel heeft geen vertrouwen in Red Bull Ford-motor: 'Kijk hoe lang Honda nodig had'
- 16 december
'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
- 28 december
FIA vreest voor diskwalificaties en crashes, grijpt in met nieuwe regels voor 2026
- 13 december