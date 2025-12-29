Geen kink in de kabel tussen Verstappen en Norris na WK-strijd: "Dat is ook sport"
Max Verstappen en Lando Norris waren al langere tijd goede vrienden, maar sinds halverwege 2024 zijn ze tevens kampioenschapsrivalen in de Formule 1. Volgens de coureur van Red Bull Racing heeft het alleen een impact gehad op wat ze over elkaar zeggen, maar verder zou het pais en vree zijn tussen de twee.
Oscar Piastri, de teamgenoot van Norris in de andere McLaren, leek er halverwege 2025 met de titel vandoor te gaan, zeker door de ontplofte motor van Norris op Zandvoort en de enorme achterstand van 104 punten van Verstappen na diezelfde Dutch Grand Prix. Maar de Australiër kwam in een dip terecht en zou derde worden in de eindstand. Terwijl Norris de overhand kreeg binnen McLaren, was Verstappen bezig met een ongelooflijke comeback. Maar de laatstgenoemde zou in Abu Dhabi uiteindelijk slechts twee punten tekortkomen en dus ging het WK de kant op van Norris.
"Ja, goed", antwoordde Verstappen bij het Viaplay-programma Gemaximaliseerd op de vraag hoe de vriendschap nu tussen hem en Norris is. Volgens de Limburger kan competitie gewoon samengaan met vriendschap. "Natuurlijk worden er tijdens het seizoen dingen gezegd over en weer. Dat is normaal, dat is ook sport. Uiteindelijk zie je hem heel emotioneel en met zijn familie [na het winnen van het kampioenschap in Abu Dhabi]. Daar doe je het voor, wanneer je daar als klein jongetje over droomt, over de Formule 1 en over wereldkampioen worden."
"Als je dat bereikt, is dat heel bijzonder", aldus Verstappen. Er is geen kink in de kabel tussen hem en de Brit, maar hij geeft toe dat hij wel eens dingen heeft gezegd om Norris een beetje te triggeren. "Dat wel, ja", lachte hij.
