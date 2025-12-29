close global

Dit zijn alle 58 Nederlanders die aan de Dakar Rally van 2026 meedoen

De kerstdagen zijn achter de rug en dus zijn we nog maar een klein weekje verwijderd van de start van de 2026-editie van de Dakar Rally. Er zullen weer een heleboel Nederlanders meedoen, 58 om precies te zijn. GPFans neemt het lijstje even met je door.

De Dakar Rally wordt alweer voor de zevende keer gehouden in Saoedi-Arabië. Het zal plaatsvinden tussen 3 en 17 januari, beginnend met de proloog, de eerste etappe en de tweede etappe in Yanbu. Tijdens de derde etappe wordt er een ronde om Al-'Ula gedaan. Etappes vier en vijf zijn de marathon van Al-'Ula naar Ḥa'il en in etappe zes gaan ze naar de hoofdstad Riyad, waar ook een rustdag wordt gehouden. Via Wadi Al-Dawasir, Bisha en Al-Hunakiyah in de tweede week komen ze terug in Yanbu na etappes zeven tot en met dertien. In totaal leggen de auto's en trucks 7994 kilometer af, waarvan 4840 kilometer special stage is. De motoren zullen 7906 kilometer doen, waarvan 4748 kilometer special stage.

De favorieten

Bij de motoren verwachten we dat verdedigend winnaar Daniel Sanders (KTM), Luciano Benavides (KTM), Ricky Brabec (Honda), Ross Branch (Hero) en Tosha Schareina (Honda) vooraan zullen strijden. Luciano's broer Kevin Benavides (Taurus) heeft de overstap gemaakt naar de T3-buggy's (Challenger-klasse), waar Nicolás Cavigliasso (Taurus) de verdedigend winnaar is. Bij de T4-buggy's (SSV-klasse) zal Brock Heger (Polaris) moeten proberen Francisco López Contardo (Can-Am) van zich af te houden. Toyota zal met verdedigend winnaar Yazeed Al-Rajhi evenals met Henk Lategan en Seth Quintero weer uitdaging moeten verwachten van Ford met Mattias Ekström, Mitch Guthrie en Carlos Sainz, en van Dacia met Nasser Al-Attiyah en Sébastien Loeb bij de auto's. In de Dakar van 2025 zagen we zes Nederlanders in de top tien van de eindstand bij de trucks, maar het was Martin Macík die won. De Tsjech rijdt weer in een Iveco voor zijn eigen MM Technology.

Alle Nederlanders

Dit zijn alle Nederlanders in de Dakar Rally van 2026 op een rijtje.

NummerCoureurNavigatorMonteurTeamMaterieelCategorie
136Ian OlthofHT Rally RaidHonda CRF 450Motor (Rally2)
247Tim CoronelTom CoronelTeam CoronelCentury CR7Auto (T1+)
249Maik WillemsJasper RiezebosBastion Hotels TeamToyota HiluxAuto (T1+)
253Janus van KasterenMarcel SnijdersShiver OffroadCentury CR7Auto (T1+)
254Dave KlaassenTessa KlaassenDaklapack RallysportDKR EVO UltimateAuto (T1+)
257Roger GrouwelsRudolf MeijerShiver OffroadCentury CR7Auto (T1+)
263Michiel BecxWouter de GraaffShiver OffroadCentury CR7Auto (T1+)
302Puck KlaassenAugusto Sanz (ARG)Arcane RacingArcane T3Challenger (T3.1)
303Kees KoolenJurgen van den GoorberghG Rally TeamGRallyteam G-EckoChallenger (T3.1)
310Paul SpieringsJan Pieter van der SteltRebellion - SpieringsTaurus EVO MaxChallenger (T3.1)
323Pim KlaassenMark LaanDaklapack RallysportTaurus EVO MaxChallenger (T3.1)
324Riné StreppelLisette BakkerArcane RacingArcane T3Challenger (T3.1)
327Henri van SteenbergenDaan van OoijenOryx RallysportGPR Oryx RallysportChallenger (T3.1)
329Daniel KersbergenMichiel Goegebeur (BEL)GPR Orange BullOrange BullChallenger (T3.1)
330Lex PetersMark SalomonsG Rally TeamGRallyteam G-EckoChallenger (T3.1)
334Dick van CulenborgMark KlinkhamerRebellion - SpieringsTaurus T3 MaxChallenger (T3.1)
432Richard Aczel (GBR)Wouter RosegaarSouth Racing Can-AmBRP Can-Am Maverick RSSV (SSV1)
601Mitchel van den BrinkBart van HeunJarno van de PolEurol RallysportIveco PowerStarTrucks (T5.1)
604Vaidotas Žala (LTU)Paulo Fiuza (PRT)Max van GrolZala Team De Rooy FPTIveco PowerStarTrucks (T5.1)
606Martin van den BrinkRijk MouwPeter Willemsen (BEL)Eurol RallysportIveco PowerStarTrucks (T5.1)
607Richard de GrootMartijn van RooijJan HulseboschFiremen Rally TeamIveco PowerStarTrucks (T5.1)
609Gert HuzinkHugo KupperMario Kress (DEU)Kuipers Jongbloed HybridRenault C460 EVO 4Trucks (T5.1)
611Ben de GrootAd HofmansGovert BoogaardDe Groot SportIveco PowerStarTrucks (T5.1)
612William de GrootKoen HendriksRemon van der SteenDe Groot SportIveco PowerStarTrucks (T5.1)
616Kay HuzinkRob BuursenGerrit SchoneveldKuipers Jongbloed HybridRenault C460Trucks (T5.1)
617Egbert WingensMarije Wingens-van EttekovenMarijn BeekmansDDW RallyteamIveco TorpedoTrucks (T5.1)
620Marnix LeeuwMarco SiemonsBert van DonkelaarLeeuw RallysportIveco PowerStarTrucks (T5.1)
626Dave Ingels (BEL)Johannes SchotanusDavid López (ESP)SVRMAN TGATrucks (T5.2)
708Jörg Sand (DEU)Onno den BoerVölkel Rally TeamMercedes G-klasseClassics (-86 Low Average)

