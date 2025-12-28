Het duurt nog een paar dagen, maar dan is 2025 écht voorbij. Dat betekent dat het nieuwe jaar op ons staat te wachten, met een nieuwe kalender. Dit zijn de data waarop de Formule 1-Grands Prix zullen plaatsvinden.

Voordat het spektakel in Melbourne van start gaat, krijgen de teams dit seizoen te maken met drie testmomenten. Het eerste testmoment vindt plaats op 26 januari, achter gesloten deuren in Barcelona. De teams krijgen daar de tijd tot en met 30 januari. Vervolgens verkast het Formule 1-circus naar Bahrein, waar van 11 tot en met 13 februari de testdagen verder worden afgewerkt. De laatste oefentijd is van 18 tot en met 20 februari, wederom in Bahrein.

Dit is de F1-kalender voor seizoen 2026 met alle starttijden

Ronde Grand Prix Circuit Datum Lokale tijd Nederlandse tijd 1 Australië Albert Park Circuit 08 maart 15:00 5:00 Sprint 1

2 China Shanghai International Circuit 14 maart

15 maart 11:00

15:00 4:00

8:00 3 Japan Suzuka International Racing Course 29 maart 14:00 7:00 4 Bahrein Bahrain International Circuit 12 april 18:00 17:00 5 Saoedi-Arabië Jeddah Corniche Circuit 19 april 20:00 19:00 Sprint 2

6 Miami Miami International Autodrome 2 mei

3 mei 12:00

16:00 18:00

22:00 Sprint 3

7 Canada Circuit Gilles Villeneuve 23 mei

24 mei 12:00

16:00 18:00

22:00 8 Monaco Circuit de Monaco 07 juni 15:00 15:00 9 Spanje Circuit de Barcelona-Catalunya 14 juni 15:00 15:00 10 Oostenrijk Red Bull Ring 28 juni 15:00 15:00 Sprint 4

11 Groot-Brittannië Silverstone 4 juli

5 juli 12:00

15:00 13:00

16:00 12 België Circuit de Spa-Francorchamps 19 juli 15:00 15:00 13 Hongarije Hungaroring 26 juli 15:00 15:00 Sprint 5

14 Nederland Circuit Zandvoort 22 augustus

23 augustus 12:00

12:00 15:00

15:00 15 Italië Autodromo Nazionale Monza 6 september 15:00 15:00 16 Spanje Circuito de Madring 13 september 15:00 15:00 17 Azerbeidzjan Baku City Circuit 26 september 15:00 13:00 Sprint 6

18 Singapore Marina Bay Street Circuit 10 oktober

11 oktober 17:00

20:00 11:00

14:00 19 Verenigde Staten Circuit of the Americas 25 oktober 15:00 21:00 20 Mexico-Stad Autódromo Hermanos Rodríguez 1 november 14:00 21:00 21 São Paulo Autódromo José Carlos Pace 8 november 14:00 18:00 22 Las Vegas Las Vegas Strip Circuit 22 november 20:00 (21 nov.) 5:00 23 Qatar Lusail International Circuit 29 november 19:00 17:00 24 Abu Dhabi Yas Marina Circuit 6 december 17:00 14:00

