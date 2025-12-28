Dit is de F1-kalender voor seizoen 2026 met alle starttijden
Dit is de F1-kalender voor seizoen 2026 met alle starttijden
Het duurt nog een paar dagen, maar dan is 2025 écht voorbij. Dat betekent dat het nieuwe jaar op ons staat te wachten, met een nieuwe kalender. Dit zijn de data waarop de Formule 1-Grands Prix zullen plaatsvinden.
Voordat het spektakel in Melbourne van start gaat, krijgen de teams dit seizoen te maken met drie testmomenten. Het eerste testmoment vindt plaats op 26 januari, achter gesloten deuren in Barcelona. De teams krijgen daar de tijd tot en met 30 januari. Vervolgens verkast het Formule 1-circus naar Bahrein, waar van 11 tot en met 13 februari de testdagen verder worden afgewerkt. De laatste oefentijd is van 18 tot en met 20 februari, wederom in Bahrein.
|Ronde
|Grand Prix
|Circuit
|Datum
|Lokale tijd
|Nederlandse tijd
|1
|Australië
|Albert Park Circuit
|08 maart
|15:00
|5:00
|Sprint 1
2
|China
|Shanghai International Circuit
|14 maart
15 maart
|11:00
15:00
|4:00
8:00
|3
|Japan
|Suzuka International Racing Course
|29 maart
|14:00
|7:00
|4
|Bahrein
|Bahrain International Circuit
|12 april
|18:00
|17:00
|5
|Saoedi-Arabië
|Jeddah Corniche Circuit
|19 april
|20:00
|19:00
|Sprint 2
6
|Miami
|Miami International Autodrome
|2 mei
3 mei
|12:00
16:00
|18:00
22:00
|Sprint 3
7
|Canada
|Circuit Gilles Villeneuve
|23 mei
24 mei
|12:00
16:00
|18:00
22:00
|8
|Monaco
|Circuit de Monaco
|07 juni
|15:00
|15:00
|9
|Spanje
|Circuit de Barcelona-Catalunya
|14 juni
|15:00
|15:00
|10
|Oostenrijk
|Red Bull Ring
|28 juni
|15:00
|15:00
|Sprint 4
11
|Groot-Brittannië
|Silverstone
|4 juli
5 juli
|12:00
15:00
|13:00
16:00
|12
|België
|Circuit de Spa-Francorchamps
|19 juli
|15:00
|15:00
|13
|Hongarije
|Hungaroring
|26 juli
|15:00
|15:00
|Sprint 5
14
|Nederland
|Circuit Zandvoort
|22 augustus
23 augustus
|12:00
12:00
|15:00
15:00
|15
|Italië
|Autodromo Nazionale Monza
|6 september
|15:00
|15:00
|16
|Spanje
|Circuito de Madring
|13 september
|15:00
|15:00
|17
|Azerbeidzjan
|Baku City Circuit
|26 september
|15:00
|13:00
|Sprint 6
18
|Singapore
|Marina Bay Street Circuit
|10 oktober
11 oktober
|17:00
20:00
|11:00
14:00
|19
|Verenigde Staten
|Circuit of the Americas
|25 oktober
|15:00
|21:00
|20
|Mexico-Stad
|Autódromo Hermanos Rodríguez
|1 november
|14:00
|21:00
|21
|São Paulo
|Autódromo José Carlos Pace
|8 november
|14:00
|18:00
|22
|Las Vegas
|Las Vegas Strip Circuit
|22 november
|20:00 (21 nov.)
|5:00
|23
|Qatar
|Lusail International Circuit
|29 november
|19:00
|17:00
|24
|Abu Dhabi
|Yas Marina Circuit
|6 december
|17:00
|14:00
