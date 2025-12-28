close global

Dit is de F1-kalender voor seizoen 2026 met alle starttijden

Remy Ramjiawan
Het duurt nog een paar dagen, maar dan is 2025 écht voorbij. Dat betekent dat het nieuwe jaar op ons staat te wachten, met een nieuwe kalender. Dit zijn de data waarop de Formule 1-Grands Prix zullen plaatsvinden.

Voordat het spektakel in Melbourne van start gaat, krijgen de teams dit seizoen te maken met drie testmomenten. Het eerste testmoment vindt plaats op 26 januari, achter gesloten deuren in Barcelona. De teams krijgen daar de tijd tot en met 30 januari. Vervolgens verkast het Formule 1-circus naar Bahrein, waar van 11 tot en met 13 februari de testdagen verder worden afgewerkt. De laatste oefentijd is van 18 tot en met 20 februari, wederom in Bahrein.

Dit is de F1-kalender voor seizoen 2026 met alle starttijden

RondeGrand PrixCircuitDatumLokale tijdNederlandse tijd
1AustraliëAlbert Park Circuit08 maart15:005:00
Sprint 1
2		ChinaShanghai International Circuit14 maart
15 maart		11:00
15:00		4:00
8:00
3JapanSuzuka International Racing Course29 maart14:007:00
4BahreinBahrain International Circuit12 april18:0017:00
5Saoedi-ArabiëJeddah Corniche Circuit19 april20:0019:00
Sprint 2
6		MiamiMiami International Autodrome2 mei
3 mei		12:00
16:00		18:00
22:00
Sprint 3
7		CanadaCircuit Gilles Villeneuve23 mei
24 mei		12:00
16:00		18:00
22:00
8MonacoCircuit de Monaco07 juni15:0015:00
9SpanjeCircuit de Barcelona-Catalunya14 juni15:0015:00
10OostenrijkRed Bull Ring28 juni15:0015:00
Sprint 4
11		Groot-BrittanniëSilverstone4 juli
5 juli		12:00
15:00		13:00
16:00
12BelgiëCircuit de Spa-Francorchamps19 juli15:0015:00
13HongarijeHungaroring26 juli15:0015:00
Sprint 5
14		NederlandCircuit Zandvoort22 augustus
23 augustus		12:00
12:00		15:00
15:00
15ItaliëAutodromo Nazionale Monza6 september15:0015:00
16SpanjeCircuito de Madring13 september15:0015:00
17AzerbeidzjanBaku City Circuit26 september15:0013:00
Sprint 6
18		SingaporeMarina Bay Street Circuit10 oktober
11 oktober		17:00
20:00		11:00
14:00
19Verenigde StatenCircuit of the Americas25 oktober15:0021:00
20Mexico-StadAutódromo Hermanos Rodríguez1 november14:0021:00
21São PauloAutódromo José Carlos Pace8 november14:0018:00
22Las VegasLas Vegas Strip Circuit22 november20:00 (21 nov.)5:00
23QatarLusail International Circuit29 november19:0017:00
24Abu DhabiYas Marina Circuit6 december17:0014:00

