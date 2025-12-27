Voor Max Verstappen zit het eerste kerstfeest met zijn eigen gezinnetje er nu ook op. Vriendin Kelly Piquet deelt de kerstkiekjes en onthult een bijzondere eerste boodschap van het gezin.

Verstappen en Piquet zijn sinds 2020 een stel. Bij die relatie kreeg de Nederlander ook Penelope, de bonusdochter uit de relatie van Piquet met voormalig Red Bull-coureur Daniil Kvyat. Dit jaar kwam daar echter de geboorte van baby Lily bij, het eerste gezamenlijke kind van Verstappen en Piquet.

Kerstboodschap

Het is dan ook de eerste keer dat het gezinnetje het kerstfeest compleet kan vieren. Op Instagram heeft Piquet nog een aantal woorden over voor deze eerste viering met het gezin:"Lily’s eerste Kerstmis en de eerste als gezin van vier. Het gezin waar ik altijd van heb gedroomd. Deze tijd van het jaar kan voor sommigen luid aanvoelen en voor anderen juist heel stil. Of je nu viert, probeert te overleven, iemand mist of gewoon even op adem komt… ik stuur je warmte en vriendelijkheid. Hoe dit seizoen er voor jou ook uitziet, het is oké en je staat er niet alleen voor."

