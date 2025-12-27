Verstappen en Piquet delen kerstkiekjes en komen met boodschap
Verstappen en Piquet delen kerstkiekjes en komen met boodschap
Voor Max Verstappen zit het eerste kerstfeest met zijn eigen gezinnetje er nu ook op. Vriendin Kelly Piquet deelt de kerstkiekjes en onthult een bijzondere eerste boodschap van het gezin.
Verstappen en Piquet zijn sinds 2020 een stel. Bij die relatie kreeg de Nederlander ook Penelope, de bonusdochter uit de relatie van Piquet met voormalig Red Bull-coureur Daniil Kvyat. Dit jaar kwam daar echter de geboorte van baby Lily bij, het eerste gezamenlijke kind van Verstappen en Piquet.
Kerstboodschap
Het is dan ook de eerste keer dat het gezinnetje het kerstfeest compleet kan vieren. Op Instagram heeft Piquet nog een aantal woorden over voor deze eerste viering met het gezin:"Lily’s eerste Kerstmis en de eerste als gezin van vier. Het gezin waar ik altijd van heb gedroomd. Deze tijd van het jaar kan voor sommigen luid aanvoelen en voor anderen juist heel stil. Of je nu viert, probeert te overleven, iemand mist of gewoon even op adem komt… ik stuur je warmte en vriendelijkheid. Hoe dit seizoen er voor jou ook uitziet, het is oké en je staat er niet alleen voor."
Gerelateerd
Net binnen
McLaren haalt bijna 10 miljoen euro op bij verkoop 2026-wagen
- 23 minuten geleden
Lindblad wil in voetsporen Hamilton treden: 'Ook al is dat bij Red Bull niet politiek correct'
- 2 uur geleden
- 5
VIDEO | Kosterman kijkt ook verder dan F1 Academy: 'Gesprekken zijn er wel' | GPFans Eindejaarsgesprek
- 3 uur geleden
Piastri duidelijk over 2026: 'Wil revanche nemen voor wat er dit jaar is gebeurd'
- Vandaag 14:32
Verstappen krijgt 'Chucky' van Red Bull: 'Misschien moet ik die naar Zak toesturen'
- Vandaag 13:39
- 1
Shovlin onthult uitdagingen door TD018: 'We moesten ons aanpassen'
- Vandaag 12:44
Veel gelezen
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 13 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
FIA deelt extra straffen uit aan vier coureurs na afloop van seizoensfinale in Abu Dhabi
- 8 december
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2025 afgesloten wordt met de superlicenties
- 20 december