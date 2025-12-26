'Hamilton nog steeds gebroken door enorme psychologische impact van Abu Dhabi 2021'
Lewis Hamilton rijdt al sinds 2007 in de Formule 1 en maakte tot dit jaar geen seizoen mee zonder podium. Dat we de zevenvoudig wereldkampioen niet langer vooraan mee zien doen, ligt volgens Peter Windsor niet alleen aan de minder competitieve auto's van Mercedes en Ferrari de afgelopen jaren, maar ook aan de psychologische impact die de gebeurtenissen in Abu Dhabi in 2021 op hem hebben gehad.
We weten allemaal wat er plaatsvond op het Yas Marina Circuit. Max Verstappen haalde Hamilton in voor het kampioenschap, nadat de inmiddels ontslagen wedstrijdleider Michael Masi de safety car op controversiële wijze met nog één ronde te gaan van de baan stuurde. Vier jaar later en Hamilton heeft sindsdien nog maar twee Grands Prix gewonnen, allebei met Mercedes. Hij kwam in 2024 als eerste aan de finish op Silverstone en werd na de diskwalificatie van George Russell als winnaar uitgeroepen op Spa-Francorchamps. Zijn eerste seizoen met Ferrari was meteen het slechtste seizoen van de Brit ooit. Windsor denkt dus niet dat het alleen aan de auto ligt.
Psychologische impact van Abu Dhabi 2021
"Ik denk dat hij alleen maar beter is geworden, maar dit is waar het omsloeg. Ik wist niet hoe Hamilton Abu Dhabi '21 achter zich zou kunnen laten zonder dat het een enorme psychologische impact op hem zou hebben", antwoordde Windsor op zijn YouTube-kanaal op de vraag waarom we niet meer de 'oude' Hamilton zien. "Waarschijnlijk heeft het hem ook als coureur beïnvloed. En helaas heb ik gelijk. Sinds dat weekend worstelt hij er nog steeds mee. Zijn rijkunsten zijn alleen maar erger geworden in die vreselijke Mercedes van de afgelopen jaren [voordat hij bij Ferrari terechtkwam, met al dat stuiteren."
Hamilton heeft te veel goede auto's gehad
"Hij is nooit meer de coureur geworden die hij was vóór Abu Dhabi '21", vervolgde de voormalig Williams-teammanager. "Hij is het gevoel in de voorkant van de auto volledig kwijt en in de Ferrari van afgelopen seizoen is dat niet beter geworden. Charles [Leclerc] kan nog wel er het beste uit halen, maar Lewis kan dat niet meer. Hij zit te lang in de Formule 1 en hij heeft te veel goede auto's gehad. Hij weet hoe het kan zijn, als het wél goed gaat. Ik denk dat hij gewoon verward is. Tot 2021 werd hij ieder seizoen beter."
