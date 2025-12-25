close global

Norris beging transformatie: 'Vechten tegen Verstappen makkelijker dan tegen Piastri'

Norris beging transformatie: 'Vechten tegen Verstappen makkelijker dan tegen Piastri'

Vincent Bruins
Jacques Villeneuve denkt dat Lando Norris gemakkelijker kon vechten tegen Max Verstappen dan tegen McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. De voormalig wereldkampioen die tegenwoordig F1-analist en -commentator is, zag een verandering in het gedrag van Norris in de tweede seizoenshelft.

Piastri leek er na de Dutch Grand Prix met de wereldtitel vandoor te gaan. Terwijl Norris uitviel, was de voorsprong op Verstappen gegroeid tot maar liefst 104 punten. De Australiër zakte echter plotseling weg. Bij de ene na de andere race kwam hij maar niet op het podium terecht. Norris nam de leiding in de puntenstand over, maar tegelijkertijd kwam Verstappen in rassenschreden dichterbij. Villeneuve zag dat Norris meer zichzelf dingen begon te verwijten in plaats van dat hij andere factoren de schuld gaf, en dat zou hem de kracht hebben gegeven om Piastri te verslaan en Verstappen achter zich te houden in het kampioenschap.

Norris veranderde na Grand Prix van Azerbeidzjan

"We zagen tot Bakoe en in Canada de agressieve Lando", vertelde Villeneuve bij de High Performance-podcast. "Hij maakte een niet heel goed doordachte actie, maar het was wel een legale actie. Die [crash in Canada] bepaalde de balans tot Bakoe. Hij had die ontplofte motor [op Zandvoort] en daarna in Bakoe kwam het keerpunt van zijn seizoen. Na Bakoe was [Piastri] nergens te vinden. Het hele weekend liep verkeerd voor Piastri en tegelijkertijd liep Lando niet heel erg in." McLaren had geen pace in Azerbeidzjan en Norris werd die zondag slechts zevende.

Villeneuve vervolgde: "Max kwam toen uit het niets naar voren als titelkandidaat en toen zag je Lando veranderen. Hij begon met het vingertje naar zichzelf te wijzen en zijn gedrag veranderde. Vechten tegen Max was voor Norris makkelijker dan vechten tegen zijn teamgenoot."

