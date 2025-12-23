Deze week vieren we kerst en de Formule 1-coureurs doen ook mee. Zoals ieder jaar doen ze aan Secret Santa, het trekken van een lootje en dan een cadeautje voor een rivaal uitzoeken. Dit zijn de cadeautjes die de coureurs uit de koningsklasse hebben gekregen.

Alexander Albon heeft een Spaans kookboek gekregen van Fernando Alonso. Alonso kreeg op zijn beurt een stok voor bejaarden van Nico Hülkenberg. "Ik ga deze gebruiken om hem een klap te geven", lachte de tweevoudig wereldkampioen, die de oudste coureur is op de grid. George Russell deelde een voetbalshirt uit aan Hülkenberg en mocht foto's van Charles Leclerc openmaken. De foto's waren van hun gevecht op Zandvoort. Leclerc kreeg een boek met adviezen voor getrouwde mannen van Pierre Gasly, aangezien de Ferrari-coureur nu verloofd is met Alexandra Saint Mleux.

Artikel gaat verder onder video

Een boel leuke cadeaus voor de coureurs

Kimi Antonelli had Gasly sportuitrusting gegeven en kreeg van Lando Norris een McLaren van LEGO en een kussen als cadeau. De kersverse wereldkampioen kreeg van Albon een poster van de Williams-coureur en een boek. Carlos Sainz heeft zweetbanden met de Spaanse kleuren en een kam mogen uitpakken als cadeautje van Isack Hadjar, die op zijn beurt een wekker kreeg van Liam Lawson, omdat de Franse rookie steeds te laat was.

Lawson moest het doen met een boek over TikTok van Ollie Bearman. De Haas-coureur kreeg een t-shirt met een Argentijnse beer van Franco Colapinto. Yuki Tsunoda heeft Colapinto een funko pop van zichzelf gegeven en kreeg als cadeau van Gabriel Bortoleto een tafeltennisset. Bortoleto kreeg een boek, ook al "hou ik niet van f*cking lezen", maar toen hij zag dat het een Frans kookboek was van Esteban Ocon, was hij toch wel blij. Ocon kreeg Uno en een radiografisch bestuurbare Spiderman-auto van Oscar Piastri. Lance Stroll heeft Piastri koekjes en sokken gegeven en heeft van Sainz een luchtje en padelrackets gekregen.

Bekijk de volledige video van de Formule 1 hier.

Gerelateerd